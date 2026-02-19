Maracatu Nação Encanto da Alegria vence concurso de agremiações do Carnaval do Recife

Apuração definiu campeãs de 11 modalidades. Cambinda Brasileira levou o Baque Solto e Gigantes do Samba conquistou o tetracampeonato entre as escolas de samba

Maracatus no Concurso de Agremiações do Carnaval 2026 (Foto: Maurício Ferry/PCR)

O Maracatu Nação Encanto da Alegria saiu como o grande vitorioso do Concurso de Agremiações do Carnaval 2026, promovido pela Prefeitura do Recife. O resultado foi divulgado nesta quinta-feira (19) no Pátio de São Pedro. Ao todo são 11 modalidades da disputa, que reuniu 232 agremiações.

Na categoria Maracatu de Baque Virado, o título ficou com o Maracatu Nação Encanto da Alegria, que conquistou o segundo troféu da história. A agremiação foi fundada em 1998, no bairro da Mangabeira, onde celebrou a vitória com cortejo pelas ruas.

Para o presidente do Maracatu, Anderson Santos, a vitória é resultado de um ano de muito trabalho. “Eu fiz três viagens para o Rio de Janeiro para comprar material para fazer nossos figurinos. E, em agosto, a gente começou a preparação do ensaio. Mas, antes do ensaio, a gente já começou a tocar os figurinos, as fantasias, idealizar e começar a confecção de adereços, de figurino. Então, foi um ano de muito trabalho.”

No Baque Solto, o campeão foi o Maracatu Rural Cambinda Brasileira. Já entre as escolas de samba, a Gigantes do Samba venceu pelo quarto ano consecutivo e chegou ao 72º título. Neste ano, a escola apresentou o enredo “Rivaldo Lacerda, Presidente Nota 10”, em homenagem a um ex-dirigente da agremiação.

O concurso foi dividido em quatro grupos: Acesso, Grupo 1, Grupo 2 e Grupo Especial. A avaliação das apresentações ficou a cargo de cinco comissões julgadoras, formadas por 52 jurados especializados nas diferentes modalidades.

Diversidade cultural

Durante quatro dias de programação, desfilaram Troças Carnavalescas Mistas, Blocos de Paus e Cordas, Clubes Carnavalescos Mistos, Bois, Ursos, Caboclinhos, Tribos Indígenas, Clubes de Boneco, Escolas de Samba e maracatus de Baque Solto e Baque Virado.

O concurso reuniu cerca de 5 mil desfilantes e mobilizou aproximadamente 200 profissionais na organização. As apresentações ocorreram na Avenida do Forte, com os grupos de acesso, Grupo 1 e Grupo 2, e na Avenida Dantas Barreto, que recebeu os desfiles do Grupo Especial ao longo do dia e da noite.

