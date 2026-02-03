Carnaval 2026: com helicóptero, Samu simula atendimento de urgência para o Galo da Madrugada

Segundo o coordenador geral do SAMU Recife, Leonardo Gomes, o atendimento aeromédico é utilizado em casos muito complexos, que envolve múltiplas vítimas.

Helicóptero da PRF foi usado em simulação de resgate em ação preparatória para o Galo da Madrugada (Rafael Vieira/DP)

Para testar e aprimorar os protocolos de atendimento aeromédico para o Galo da Madrugada, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Metropolitano Recife realizou, nesta terça-feira (3), uma simulação de atendimento de urgência no espaço externo da Estação Central do Metrô do Recife, no bairro de São José, área central da capital pernambucana.

A ação contou com a presença do helicóptero da Polícia Rodoviária Federal, aeronave que ficará de prontidão caso haja alguma ocorrência durante o desfile do Galo da Madrugada.

“Essa simulação é um ponto muito importante que fazemos todo ano, pois esse é um teste para deixar tudo pronto para atender o Carnaval do Recife. O acionamento do helicóptero geralmente ocorre para casos de maior gravidade, ou seja, um incidente com múltiplas vítimas”, explicou o coordenador geral do SAMU Recife, Leonardo Gomes.

O processo de simulação, que inclui procedimentos de pouso e decolagem, reproduz cenários reais que podem ocorrer em grandes eventos e permite avaliar, na prática, a eficiência da rede de urgência e emergência.

Essa ação integra o planejamento especial do Samu Metropolitano Recife e visa fortalecer respostas rápidas em situações de grande complexidade para o desfile do Galo da Madrugada, considerado o maior bloco de carnaval do mundo.

