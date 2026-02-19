Metrô do Recife: linhas de ônibus de Camaragibe são reforçadas após paralisação do ramal

O Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) ativou a operação da linha emergencial 2481 TI Camaragibe/TI TIP e reforçou a linha 2450 TI Camaragibe (Centro)

Linha de ônibus de Camaragibe foi reforçada após problema no ramal do metrô (DIVULGAÇÃO/CTU)

A circulação de ônibus em Camaragibe, no Grande Recife, foi reforçada, em função da paralisação do Ramal do Metrô da cidade. Na manhã desta quinta (19), a operação da linha emergencial 2481 TI Camaragibe / TI TIP e reforço da linha 2450 TI Camaragibe (Centro) foram anunciadas pelo Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM).

O CTM divulgou, ainda, que está “acompanhando nos Terminais Integrados”.

Entenda

O Ramal Camaragibe está paralisado desde a noite de quarta (19), após uma queda na rede aérea registrada na noite da quarta-feira (18).

Conforme a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) Recife, o problema foi registrado por volta das 22h50 no trecho entre as estações Estação Camaragibe e Estação Cosme e Damião, na Linha Centro.

Segundo a CBTU, equipes técnicas atuam para restabelecer o funcionamento do sistema elétrico responsável pela alimentação dos trens.

Apesar dos trabalhos de manutenção terem sido iniciados ainda durante a noite, a normalização do serviço não havia ocorrido, mantendo o ramal Camaragibe sem operação.

A concessionária informou ainda que a retomada das viagens depende da conclusão dos reparos e que novas informações serão divulgadas assim que houver previsão para reabertura do trecho.

