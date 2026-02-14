Carnaval 2026: Raquel Lyra no Galo: "venha com o coração e a alma, sem violência, sem assédio, respeitando as mulheres"
Publicado: 14/02/2026 às 09:32
raquel Lyra foi ao Galo com roupa que tinha bandeira de Pernambuco (Crys Viana/DP)
A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), participou do café da manhã do Galo da Madrugada, no Forte Cinco Pontas, no Centro do recife, neste Sábado de Zé Pereira (14).
Ela chegou com a vice-governadora do estado, Priscila Krause, e usava uma roupa estilizada com a bandeira de Pernambuco.
Raquel falou sobre a segurança montada para a folia e a respeito do espírito ideal para brincar carnaval.
“Quem sair de casa e vier para cá, venha com o coração e a alma, sem violência, sem assédio, respeitando as mulheres”, declarou.
Sobre a festa, ela disse que o desafio é fazer sempre o melhor.
“Ontem me perguntaram qual o desafio de fazer o carnaval do ano que vem. Eu disse: ‘Olha, o desafio de fazer o carnaval do ano que vem ou deste carnaval é fazer melhor do que o ano anterior, mas o melhor de tudo é que ele já está pronto para fazer o carnaval do ano que vem”, disse.
A governadora também ressaltou os dados sobre o policiamento na folia.
“São mais de 5 mil lançamentos de um objetivo da Polícia Científica, Civil, da Defesa Civil, para permitir que a gente faça o carnaval mais seguro da nossa cidade. São esperados mais de 2 milhões e meio de foliões em Pernambuco”, declarou.
