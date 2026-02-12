Confira ranking dos 10 municípios onde mais chove em Pernambuco nesta quinta (12), segundo Apac

Zona da Mata Norte tem a maioria dos municípios onde mais chove em Pernambuco, segundo monitoramento da Apac, nesta quinta-feira (12)

Município de Goiana amanheceu com vários pontos alagados nesta quinta (12) (REPRODUÇÃO/REDE SOCIAL)

Chove bastante em grande parte da Zona da Mata Norte de Pernambuco nesta quinta-feira (12).

Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), dos dez municípios com maiores acúmulos de água, nas últimas 12 horas, oito são da Mata Norte e dois da Região Metropolitana.

Os municípios de Goiana, Condado, Itaquitinga, Itambé e Ferreiros superaram os 50mm de acúmulo, indicando chuvas de “Moderada a forte”.

Neste patamar de severidade está Itapissuma, na Região Metropolitana.

Outro município do Grande Recife entre os 10+ é a Ilha de Itamaracá, mas com acúmulo inferior a 50mm, ou chuva “Moderada”.

O Recife está em 11º do ranking, conforme o monitoramento de chuvas em tempo real da Apac, com as chuvas chegando a pouco mais de 29mm.

Jaboatão dos Guararapes e São Lourenço da Mata vêm em seguida.

Confira a lista dos 10 municípios que mais choveram em Pernambuco nesta quinta (12):

Goiana | 91,6 mm [APAC] [ETA Compesa]) e Goiana | 83,4 mm ([APAC] Ponta de Pedra)

Condado | 85 mm [APAC] Assentamento Agrícola)

Itaquitinga | 66,8 mm [APAC] Fórum de Itaquitinga)

Itambé | 63,4 mm [APAC] Ginásio Municipal)

Itapissuma | 54 mm [APAC] Colégio Municipal)

Ferreiros | 47 mm [APAC] Centro Cultural)

Camutanga | 40 mm [APAC] Usina Olho D´Água)

Ilha de Itamaracá | 38,36 mm [APAC] SERES)

Aliança | 37,4 mm [APAC] Horta Comunitária)

Nazaré da Mata | 31,09 mm ([APAC] [ETA Compesa])