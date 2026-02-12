Carnaval 2026: "mini-Homem da Meia-Noite" encanta na abertura da festa em Olinda

Festejos de Momo foram oficialmente abertos na Marim dos Caetés nesta quinta (12)

"Mini-Homem da Meia-Noite" se destacou no público que foi para a abertura do Carnaval 2026 em Olinda (Nicolle Gomes/DP)

Um “mini-Homem da Meia-Noite” foi um dos destaques do público durante a abertura do Carnaval de Olinda, nesta quinta (12), na Praça do Carmo, promovido pela prefeitura e governo do estado.

O pai do garotinho, Daniel Albuquerque, de 33 anos, contou ao Diario que o menino é muito fã do Homem da Meia-Noite, figura muito tradicional do Carnaval olindense.

“Ele gosta muito de carnaval, que é o ano inteiro, porque a gente mora aqui em Olinda. Então todo final de semana tem os blocos, as prévias. Como ele mora aqui e nasceu aqui no berço da cultura, é isso que a gente vê nas ruas. É o calunga de que ele mais gosta. É o que representa a cultura de Olinda, que traz toda essa magia do Carnaval. A gente pediu pra confeccionar e está aí. Ele está se divertindo muito”, explicou o produtor cultural.

Os shows da abertura oficial do Carnaval 2026 de Olinda começaram por volta das 19h, com apresentação da Orquestra Henrique Dias.

Para esta quinta (12), a programação conta com Alceu Valença, Priscila Senna e Nação Zumbi, que subirão no Palco Pernambuco Meu País – Polo Erasto Vasconcelos, na Praça do Carmo, principal ponto carnavalesco da cidade.

Mais cedo, às 16h, cortejos pelas ladeiras do Sítio Histórico iniciaram a abertura dos festejos de Momo na Marim dos Caetés.

