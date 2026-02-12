Carnaval 2026: Olinda abre festa com cortejos pelas ladeiras do Sítio Histórico
Cortejos percorreram as ladeiras do Sítio Histórico de Olinda e se encontraram na Praça do Carmo para abertura oficial do Carnaval 2026
Publicado: 12/02/2026 às 18:00
Cortejo abriu Carnaval 2026 em Olinda (Crysli Viana/DP Foto)
O Carnaval de Olinda 2026 está oficialmente aberto.
Nesta quinta (12), a festa na Marim dos Caetés contou com cortejos, cultura e muita música, das ladeiras do Sítio Histórico até a Praça do Carmo, onde fica o principal da folia olindense.
O início dos festejos de momo já atraiu foliões que compareceram aos shows no Palco Pernambuco Meu Pais, na Praça do Carmo.
O início das apresentações no Palco do Carmo, está marcado para as 18h30, e a programação conta com shows de Priscila Senna, Alceu Valença e Nação Zumbi.
“Tá todo mundo aqui” é o tema do Carnaval 2026 de Olinda, que homenageará figuras marcantes da cidade, segundo a prefeitura.
Entre eles estão Dona Aurinha do Coco (in memoriam); Ernane Lopes, referência histórica do Carnaval de Olinda, Eraldo Gomes e Maestro Lessa (in memoriam).