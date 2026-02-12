Carnaval 2026: confira programação de sexta (13) no Recife e em Olinda
Publicado: 12/02/2026 às 15:19
Cantora de brega Raphaela Santos (Foto: Raphaela Santos via Instagram)
Já é Carnaval no Recife e em Olinda, e a folia já toma conta das cidades irmãs. Nesta sexta (13), a programação está recheada para todos os gostos, com muita música e cultura.
O Diario reuniu a programação do Carnaval 2026 desta sexta (13) em Recife e Olinda. Confira:
Recife
Marco Zero
16h - Recife Matriz da Cultura Popular - Desfile das Agremiações Campeãs do Grupo Especial
18h30 - Maestro Spok - Participações de Chico Cesar, Fabiana Cozza, Orum e Bongar
20h - Vanessa da Mata
22h - Iza
0h - Raphaela Santos
Praça do Arsenal
17h - Família Salustiano e a Rabeca Encantada
18h - Maestro Duda
19h30 - Almir Rouche
21h - Romero Ferro
22h30 - Joyce Alane
0h - Marron Brasileiro com participação de Laís Senna e Luciano Ferraz
Pátio de São Pedro
17h30 - Som da Rural
18h - Côco de Umbigada
19h20 - Luciano Magno
20h50 - Laís Senna
22h20 - Banda de Pau e Corda
0h - Chico César
Polo do Samba
17h - Kalinas
18h - Cinho do Cavaco
19h20 - Xico de Assis
20h40 - Gerlane Lops
22h - Gracinha do Samba
23h20 - Sambstar
00h40 - Excesso de Bagagem
Polo das Graças
16h - Orquestra Malassombro;
17h30 - Nailson Vieira;
19h - Vinícius Barros com participação de PC Silva;
20h30 - Igor de Carvalho;
22h - Barro;
DJ Rimas (nos intervalos).
Olinda
Palco Pernambuco Meu País – Polo Erasto Vasconcelos, no Carmo
Breggae
Dada Boladão (com participação de MC Leozinho)
Amigas do Brega
Raphaela Santos
Theuzinho