° / °
Vida Urbana
Tá na hora da folia

Carnaval 2026: confira programação de sexta (13) no Recife e em Olinda

Diario reuniu a programação do Carnaval 2026 do Recife e Olinda, nos polos principais e descentralizados das cidades irmãs

Nicolle Gomes

Publicado: 12/02/2026 às 15:19

Seguir no Google News Seguir

Cantora de brega Raphaela Santos /Foto: Raphaela Santos via Instagram

Cantora de brega Raphaela Santos (Foto: Raphaela Santos via Instagram)

Já é Carnaval no Recife e em Olinda, e a folia já toma conta das cidades irmãs. Nesta sexta (13), a programação está recheada para todos os gostos, com muita música e cultura.

O Diario reuniu a programação do Carnaval 2026 desta sexta (13) em Recife e Olinda. Confira:

Recife

Marco Zero

16h - Recife Matriz da Cultura Popular - Desfile das Agremiações Campeãs do Grupo Especial
18h30 - Maestro Spok - Participações de Chico Cesar, Fabiana Cozza, Orum e Bongar
20h - Vanessa da Mata
22h - Iza
0h - Raphaela Santos

Praça do Arsenal

17h - Família Salustiano e a Rabeca Encantada
18h - Maestro Duda
19h30 - Almir Rouche
21h - Romero Ferro
22h30 - Joyce Alane
0h - Marron Brasileiro com participação de Laís Senna e Luciano Ferraz

Pátio de São Pedro

17h30 - Som da Rural
18h - Côco de Umbigada
19h20 - Luciano Magno
20h50 - Laís Senna
22h20 - Banda de Pau e Corda
0h - Chico César

Polo do Samba

17h - Kalinas
18h - Cinho do Cavaco
19h20 - Xico de Assis
20h40 - Gerlane Lops
22h - Gracinha do Samba
23h20 - Sambstar
00h40 - Excesso de Bagagem

Polo das Graças

16h - Orquestra Malassombro;
17h30 - Nailson Vieira;
19h - Vinícius Barros com participação de PC Silva;
20h30 - Igor de Carvalho;
22h - Barro;
DJ Rimas (nos intervalos).

Olinda

Palco Pernambuco Meu País – Polo Erasto Vasconcelos, no Carmo

Breggae
Dada Boladão (com participação de MC Leozinho)
Amigas do Brega
Raphaela Santos
Theuzinho

carnaval 2026 , Olinda , Programação , Recife
Mais de Vida Urbana
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP