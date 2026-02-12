Carnaval 2026: confira programação de sexta (13) no Recife e em Olinda

Diario reuniu a programação do Carnaval 2026 do Recife e Olinda, nos polos principais e descentralizados das cidades irmãs

Tá na hora da folia

Cantora de brega Raphaela Santos (Foto: Raphaela Santos via Instagram)

Já é Carnaval no Recife e em Olinda, e a folia já toma conta das cidades irmãs. Nesta sexta (13), a programação está recheada para todos os gostos, com muita música e cultura.

O Diario reuniu a programação do Carnaval 2026 desta sexta (13) em Recife e Olinda. Confira:

Recife

Marco Zero

16h - Recife Matriz da Cultura Popular - Desfile das Agremiações Campeãs do Grupo Especial

18h30 - Maestro Spok - Participações de Chico Cesar, Fabiana Cozza, Orum e Bongar

20h - Vanessa da Mata

22h - Iza

0h - Raphaela Santos

Praça do Arsenal

17h - Família Salustiano e a Rabeca Encantada

18h - Maestro Duda

19h30 - Almir Rouche

21h - Romero Ferro

22h30 - Joyce Alane

0h - Marron Brasileiro com participação de Laís Senna e Luciano Ferraz

Pátio de São Pedro

17h30 - Som da Rural

18h - Côco de Umbigada

19h20 - Luciano Magno

20h50 - Laís Senna

22h20 - Banda de Pau e Corda

0h - Chico César

Polo do Samba

17h - Kalinas

18h - Cinho do Cavaco

19h20 - Xico de Assis

20h40 - Gerlane Lops

22h - Gracinha do Samba

23h20 - Sambstar

00h40 - Excesso de Bagagem

Polo das Graças

16h - Orquestra Malassombro;

17h30 - Nailson Vieira;

19h - Vinícius Barros com participação de PC Silva;

20h30 - Igor de Carvalho;

22h - Barro;

DJ Rimas (nos intervalos).

Olinda

Palco Pernambuco Meu País – Polo Erasto Vasconcelos, no Carmo

Breggae

Dada Boladão (com participação de MC Leozinho)

Amigas do Brega

Raphaela Santos

Theuzinho

