Carnaval 2026: Lenine, Alceu e Nação Zumbi entre as atrações dos polos descentralizados do Recife
A programação do Carnaval 2026 do Recife anunciada nesta terça (10) acontece em 13 polos descentralizados, no Polo Mercado da Boa Vista, na Terça Negra Especial de Carnaval, no Pátio do Terço, e no Polo Pátio de Santa Cruz
Publicado: 10/02/2026 às 09:59
Pernambucano Lenine agradeceu por participar do carnaval recifense pelo 12º ano consecutivo (Pedro Lyra/Prefeitura do Recife)
A Prefeitura do Recife anunciou, nesta terça-feira (10), as atrações para os polos descentralizados do Carnaval 2026.
Entre shows, cortejos e encontros da cultura popular, estarão nomes como Nação Zumbi, Cordel do Fogo Encantado, Uana, Elba Ramalho, Alceu Valença, Lenine, Chico César, Roberta Sá, Céu, Lia de Itamaracá, Mestre Ambrósio e Mariene de Castro.
Segundo a Prefeitura, ao longo de todo o ciclo momesco de 2026, serão cerca de 3 mil apresentações distribuídas em 50 polos, que reafirmam a vocação da capital pernambucana como uma festa democrática, popular e conectada com as comunidades.
O Carnaval do Futuro amplia ainda mais seu alcance, com uma programação em 13 polos descentralizados, no Polo Mercado da Boa Vista, na Terça Negra Especial de Carnaval, que acontece no Pátio do Terço, e no Polo Pátio de Santa Cruz, reunindo shows, cortejos, encontros e celebrações da cultura popular.
Conforme o executivo municipal, 98% da programação é formada por talentos locais, das mais diversas vertentes e matizes.
A programação começa na sexta-feira (13), no Polo das Graças. No domingo (15), tem início nos demais polos e segue até terça-feira (17) em todos.
No aplicativo e no portal do Conecta Recife, é possível acessar a programação completa, que também reúne os polos do centro da cidade, como Marco Zero, Praça do Arsenal, Pátio de São Pedro, Polo do Samba, na Rua da Moeda, e o QG do Frevo, instalado no Polo da Praça da Independência.
Confira a programação dos 13 polos descentralizados, do Polo Mercado da Boa Vista, da Terça Negra Especial de Carnaval no Pátio do Terço e do Polo Pátio de Santa Cruz:
POLO ALTO JOSÉ DO PINHO
15/02 - DOMINGO
17:00 Cospefogo
18:00 Pexera
19:10 Alex Mono e Um Frevo Impossível
20:40 Gilmar Bolla 8 & Combo X
22:10 Devotos - Comemorando o Título de Patrimônio Imaterial e Cultural do Recife
23:40 Nação Zumbi
16/02 - SEGUNDA-FEIRA
17:00 Cila do Coco
18:00 Afoxé Ylê de Egbá
19:10 Banda Viruz
20:40 FK Feiticeiro
22:10 Mago de Tarso
23:40 Faces do Subúrbio
17/02 - TERÇA-FEIRA
17:00 Coco das Estrelas
18:00 Clube Carnavalesco Tribo Indígena Tupã
19:10 Islan
20:40 Zeh Rocha
22:10 Bonsucesso Samba Clube
23:40 Tagore
POLO BOMBA DO HEMETÉRIO
15/02 - DOMINGO
17:00 Coco de Roda e Ciranda do Mestre Goitá
18:00 Reggae Pelo Reggae Sounds
19:10 Tribo Cordel
20:40 Nena Queiroga
22:10 André Love
23:40 Elba Ramalho
16/02 - SEGUNDA-FEIRA
17:00 Grupo Flor Que Se Cheira
18:00 Entidade Cultural Afoxé Ará Omim
19:10 Lucinha Guerra
20:40 Edilza Aires
22:10 Belo Xis
23:40 Maestro Spok (part. Banda de Pau e Corda)
17/02 - TERÇA-FEIRA
17:00 Bloco de Samba Anarquistas Bole Bole
18:00 Aliados CP
19:10 Robby
20:40 Zé Brown
22:10 Nono Germano
23:40 André Rio
POLO BRASÍLIA TEIMOSA
15/02 - DOMINGO
15:00 Recife Matriz de Cultura Popular - Cia de Dança e Teatro Luardat, Orquestra Popular de Terra Nova, Orquestra Heleno Ramalho, Grupo de Dança Stúdio Culturaup, Maracatu Nação Raízes de Pai Adão, Maracatu Nação Estrela de Olinda, Caboclinhos 7 Flexas, Afoxé Filhos de Dandalunda, Caboclinho União Sete Flechas de Goiana, Afoxé Alafin Oyó e Troça Carnavalesca Mista Abanadores do Arruda
17:00 Mestra Jaqueline Leite
18:00 Orquestra Fantasy
19:10 Nono Germano
20:40 Jucie
22:10 Banda Kitara
23:40 Luciano Ferraz
16/02 - SEGUNDA-FEIRA
15:00 Recife Matriz de Cultura Popular - Balé Andarilho, Orquestra Coletivo Frevo, Grupo Sereias Teimosa (CN26), Orquestra de Frevo Conectividade, Movimento Artístico Catuca, Orquestra Tangaras, Maracatu Infantil Nação Estrelar, Yamin Balé Gilê, Boi Fantástico, Maracatu de Baque Solto Galo Dourado, Tribo Indígena Caboclo Tayguara, Bloco de Samba Moleque Atrevido, Urso Preto do Maranguape, Afoxé Omim Sabá, Afoxé Obá Iroko e Passistas Balé Popular do Recife
17:00 Grupo Mazuca da Quixaba
18:00 Clara Sobral
19:10 Rogério Som
20:40 Faringes da Paixão
22:10 Dany Myler
23:40 Gaby Amarantos
17/02 - TERÇA-FEIRA
15:00 Recife Matriz de Cultura Popular - Orquestra de Frevo Sacode Muleka, Orquestra Flor de Lis, Studio Viegas de Formação em Dança, Arapuka Cia de Artes, Viana e Sua Orquestra, Confete e Serpentina, Maracatu Nação Sol Brilhante de Recife, Maracatu Nação Erê, Maracatu Nação Estrela Dalva, Afoxé Ylê Axé Oxum Jagurá, Urso Zé da Pinga, Boi de Mainha, Afoxé Povo de Ogunte, Bloco Lírico Flor da Lira de Olinda, Maracatu Feminino de Baque Solto Coração Nazareno, Clube Carnavalesco Tribo Indígena Tupã, Nação do Maracatu Encanto do Pina, Maracatu Mirim Cambinda Estrela do Amanhã e Afoxé Ara Ow Funfun Povo dos Ventos.
17:00 Banda Coruja e Seus Tangarás (part. Balé Deveras)
18:00 Elly Carper
19:10 Michelle Monteiro
20:40 Turma do Braz
22:10 Almir Rouche
23:40 Forró Vumbora
POLO CAMPO GRANDE
15/02 - DOMINGO
17:00 Mestres do Coco Pernambucano
18:00 Junior Soull
19:10 PV Calado
20:40 Benil
22:10 Matheus Vini
23:40 Netinho Curtição
16/02 - SEGUNDA-FEIRA
17:00 Jorge Silva
18:00 DJ Eli
19:10 Diablo Angel
20:40 Augusto Cesar Filho
22:10 Marron Brasileiro
23:40 Conde Só Brega
17/02 - TERÇA-FEIRA
18:00 Batucada Atômica
19:10 Victor Leão
20:40 Forró Vumbora
22:10 Carla Alves
23:40 Manoel Netto
POLO CASA AMARELA
15/02 - DOMINGO
17:00 Caná Caiana
18:00 Trans Coco
19:10 Banda N’Zambi
20:40 Gustavo Travassos
22:10 Siba
23:40 Geraldo Azevedo
16/02 - SEGUNDA-FEIRA
17:00 Coco do Amaro Branco
18:00 Malou Marinho
19:10 Banda Som da Terra
20:40 Benil
22:10 Gabi da Pele Preta com participação de Revoredo
23:40 Santa Dose
17/02 - TERÇA-FEIRA
17:00 Mano de Baé
18:00 Chorinho no Mangue
19:10 Platônicca
20:40 Tayara Andreza
22:10 Nando Cordel
23:40 Luca de Melo
POLO CORDEIRO
15/02 - DOMINGO
17:00 Bia Marinho
18:00 Allan Carlos – Carnaveia
19:10 Dudu do Acordeon – Fole em Folia (Frevossanfonados)
20:40 Excesso de Bagagem
22:10 André Macambira
23:40 Chico César
16/02 - SEGUNDA-FEIRA
17:00 Nininha Coco
18:00 Roda de Samba Os Batuqueiros
19:10 Charles Theony
20:40 Quinteto Violado
22:10 Bateria Auê
23:40 Fundo de Quintal
17/02 - TERÇA-FEIRA
17:00 Grupo Cultural Afoxé Axé Sabá
18:00 Lara Couto
19:10 Fabiana Pimentinha
20:40 Banda Fim de Feira
22:10 Beto Hortis
23:40 César Michiles e Transversal Frevo Orquestra
POLO DAS GRAÇAS
13/02 - SEXTA-FEIRA
16:00 Orquestra Malassombro
17:30 Nailson Vieira
19:00 Vinícius Barros com participação de PC Silva
20:30 Igor de Carvalho
22:00 Barro
DJ Rimas (nos intervalos)
14/02 - SÁBADO
16:00 Marco César e o Quarteto Chorado
17:30 Adiel Luna e o Coco Camará
19:00 Maciel Salú
20:30 Café Preto
22:00 Ivyson
DJ Renato L (nos intervalos)
15/02 - DOMINGO
15:00 Família Salustiano e a Rabeca Encantada
16:00 Coral Edgard Moraes
17:30 Mazuli
19:00 Gonzaga Leal
20:30 Lucas dos Prazeres
22:00 Juliano Holanda - Frevo Peba com participação de Ana Barroso, Joana Terra, Luana Tavares e Mayara Pera
DJ Renato L (nos intervalos)
16/02 - SEGUNDA-FEIRA
16:00 Augusto Silva & Frevo Novo
17:30 Sofia Freire
19:00 PC Silva (part. Tonfil)
20:30 Gilu Amaral
22:00 Zé Manoel - Do Sambalanço ao Pagode 90 com participação de. Isadora Melo
DJ Renato L (nos intervalos)
17/02 - TERÇA-FEIRA
16:00 Neris Rodrigues
17:30 Geraldo Maia
19:00 Henrique Albino com participação de Surama Ramos
20:30 Bruna Alimonda
22:00 Juliana Linhares
DJ Vibra (nos intervalos)
POLO IBURA
15/02 - DOMINGO
18:00 Fogo do Amor
19:10 Dandara MC
20:40 Baile Marley com participação de Gui da Tropa
22:10 Thayk
23:40 Valquíria Santana
DJ John Johnis (nos intervalos)
16/02 - SEGUNDA-FEIRA
18:00 Anderson Konhaque
19:10 Helton Lima
20:40 Banda Vinil
22:10 Kelly Olliveira - A Rainha da Sofrência
23:40 PV Calado
DJ John Johnis (nos intervalos)
17/02 - TERÇA-FEIRA
18:00 Madry Calypso
19:10 Denise Lima
20:40 Capital do Frevo
22:10 Michelle Melo
23:40 Molejo
DJ John Johnis (nos intervalos)
POLO JARDIM SÃO PAULO
15/02 - DOMINGO
17:00 Muganga do Samba
18:00 Afoxé Omo Obá Dê
19:10 Terezinha do Acordeon
20:40 Romero Ferro
22:10 Rabecado
23:40 Gustavo Travassos
16/02 - SEGUNDA-FEIRA
17:00 Afoxé Oyá Guerê
18:00 Dmelococo
19:10 Liv Moraes
20:40 Rogério Rangel
22:10 Nadia Maia
23:40 Banda Chama do Brega
17/02 - TERÇA-FEIRA
17:00 Ciranda Terno da Mata
18:00 Banda Vambora
19:10 André Rio
20:40 Mônica Feijó
22:10 Fafá de Belém
23:40 Banda Q Brega
POLO LAGOA DO ARAÇÁ
15/02 - DOMINGO
17:00 Afoxé Omim Sabá
18:00 Portozero
19:10 Juba com participação de Doralyce
20:40 Banda de Pau e Corda
22:10 Alceu Valença
23:40 Ed Carlos
DJ Magal (nos intervalos)
16/02 - SEGUNDA-FEIRA
17:00 Geraldo Maia
18:00 Mano
19:10 Ciel Santos
20:40 Márcia Pequeno
22:10 Gerlane Lops
23:40 Mariene de Castro
DJ Magal (nos intervalos)
17/02 - TERÇA-FEIRA
17:00 As Netas de Selma
18:00 Cristina Amaral
19:10 Tonfil
20:40 Janete Saiu para Beber
22:10 Sassarico
23:40 Sem Razão
DJ Magal (nos intervalos)
POLO LINHA DO TIRO
15/02 - DOMINGO
17:00 Orquestra 100% Mulher
18:00 Rockout
19:10 Arthurzinho Batedeira
20:40 Luciano Magno
22:10 Luiza Ketilyn
23:40 Nena Queiroga
16/02 - SEGUNDA-FEIRA
17:00 Climério de Oliveira
18:00 Red Moskito
19:10 Seu Januário - Fusão
20:40 Karynna Spinelli
22:10 Alceu Valença
23:40 Simples Olhar
17/02 - TERÇA-FEIRA
18:00 Caboclo Mestiço
19:10 Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério
20:40 João Lacerda
22:10 Marron Brasileiro
23:40 Tuca Barros
POLO POÇO DA PANELA
15/02 - DOMINGO
17:00 Mestre Lua
18:00 Adiel Luna e o Coco Camará
19:10 Quinteto Violado
20:40 Antônio Nóbrega
22:10 Paulo Netto com participação de Martins
23:40 Roberta Sá
DJ Baloo (nos intervalos)
16/02 - SEGUNDA-FEIRA
17:00 Pandeirada – Miguel Marinho
18:00 Matheus Gaudêncio
19:10 Sagrama (part. Surama Ramos)
20:40 Josildo Sá
22:10 Banda Eddie
23:40 Lenine
DJ Baloo (nos intervalos)
17/02 - TERÇA-FEIRA
17:00 Mestre Galo Preto
18:00 Mangroov
19:10 Mestre Ambrósio
20:40 Deb Lima
22:10 Josyara
23:40 Céu
DJ Baloo (nos intervalos)
POLO DA VÁRZEA
15/02 - DOMINGO
15:00 Recife Matriz de Cultura Popular - Cia de Frevo Frevança, Orquestra Arrocha o Nó, Trans no Frevo, Banda e Orquestra Gil Cordas, Boi de Carnaval – Boi Pintado, Bloco Carnavalesco Lírico Boêmios da Boa Vista, Afoxé Oyá Egunitá, Afoxé Oxum Pandá, Maracatu Nação Raízes de África, Bloco Carnavalesco Misto Pierrot de São José, Boi Arcoverde, Maracatu Nação Sol Brilhante de Recife, Afoxé Omo Obá Dê e Maracatu Nação Xangô Alafin
17:00 Afoxé Omô Nilê Ogunjá
18:00 Milton Raulino
19:10 Juzé
20:40 Jader
22:10 Silvério Pessoa e Chinaina - La Ursa Elétrica
23:40 Cordel do Fogo Encantado
DJ Nadejda (nos intervalos)
16/02 - SEGUNDA-FEIRA
15:00 Recife Matriz de Cultura Popular - Cia Reversos, Orquestra LM, Grupo Pé Cultura de Dança, Orquestra Frevo Mania, Afoxé Oyá Alaxé, Caboclinhos 7 Flexas, Maracatu Estrela Brilhante de Igarassu, Bloco Carnavalesco Misto Com Amor a Você, Afoxé Aféfé Lagbará, Afoxé Omô Nilê Ogunjá, Afoxé Ogbon Obá, Maracatu de Baque Solto Leão da Serra, Associação dos Caboclinhos Índio Brasileiro, Urso Pé de Lã, Boi dos Dendês, Afoxé Babá Orixalá Funfun, Caboclinho Canindé de Goiana e Maracatu Nação Cambinda Estrela
17:00 Abissal e Maracatu Real da Várzea
18:00 Gramophante
19:10 Larissa Lisboa
20:40 Lia de Itamaracá e Daúde
22:10 Natascha Falcão
23:40 Otto
DJ Nadejda (nos intervalos)
17/02 - TERÇA-FEIRA
15:00 Recife Matriz de Cultura Popular - Orquestra Rosenblit, Versão Brasílica - Balé Popular do Recife, Orquestra Harmonia, Orquestra Frevando no Passo, Passistas Zenaide Bezerra, Orquestra Santa Cecília, Caboclinho União Sete Flechas de Goiana, Maracatu Águia Misteriosa de Nazaré da Mata, Afoxé Elegbará, Maracatu Pavão Misterioso, Bloco Afro Senzala, Maracatu Nação Raízes de Pai Adão, Afoxé Omi Odoyá, Associação Recreativa e Cultural Bloco Lírico Carnavalesco Damas e Valetes, Maracatu Leãozinho de Aliança, Maracatu Nação Estrela de Olinda, Nação do Maracatu Aurora Africana e Clube Carnavalesco Urso do Oião
17:00 O Povo Quer Sambar
18:00 Riáh
19:10 Barbarize
20:40 Uana
22:10 Lula Queiroga
23:40 Lenine
DJ Nadejda (nos intervalos)
POLO MERCADO DA BOA VISTA
15/02 - DOMINGO
13:30 Bia Marinho
15:00 Betto do Bandolim
16:30 Petrúcio Amorim e Pecinho Amorim com participação de Maciel Melo
16/02 - SEGUNDA-FEIRA
13:30 Orquestra de Pau e Corda Evocações
15:00 Ava Guimarães
16:30 Walmir Chagas - O Véio Mangaba
17/02 - TERÇA-FEIRA
13:30 Betto do Bandolim
15:00 Kelly Rosa
16:30 Grupo Pernambucaneando
18/02 - QUARTA-FEIRA
13:30 Maria Pagodinho
15:00 Carlinhos Monte Verde
16:30 Orquestra Rockfônica de Frevo
TERÇA NEGRA ESPECIAL DE CARNAVAL - PÁTIO DO TERÇO
17/02 - TERÇA-FEIRA
19:20 Capim Santo
20:40 Valdir Afonjah
22:00 Cubana Rasta
23:20 Grupo Bongar
00:40 Danzi
DJ Armandinho Reggae (nos intervalos)
POLO PÁTIO DE SANTA CRUZ
11/02 - QUARTA-FEIRA
17:00 Recife Matriz de Cultura Popular - Bloco Obirin, Dona Del do Coco e Ciranda, Grupo Cultural Dobrando o Couro, Coco do Miudinho da Xambá, Ciranda Cobiçada do Mestre Walter, Mestre Mago e a Ciranda Veneno e Banda Suprema Corte
12/02 - QUINTA-FEIRA
17:00 Recife Matriz de Cultura Popular - Grupo Pernambucaneando, Escola de Samba Galeria do Ritmo, Afoxé Elegbará, Coco Zeca do Rolete e Mestre Zeca Cirandeiro
15/02 - DOMINGO (ENCONTRO DE BOIS)
15:00 Recife Matriz de Cultura Popular - Boi Maracatu, TCM Urso Texaco, Urso da Tua Mãe, GRC Urso do Ovão, Boi Mimoso da Bomba do Hemetério, Boi da Cutia, Boi de Mainha, Boi Faceiro, Boi d’Loucos, Boi Treloso do Recife, Vaca Charmosa, Grupo Folclórico Urso Teimoso da Torre, Boi Malabá, AC Urso Branco de Cangaçá, La Ursa d’O Bonde, Boi Arcoverde, A La Ursa Rosinha, Mestre Galo Preto, Banda Cultural Coco dos Pretos e Grupo Chinelo de Iaiá
16/02 - SEGUNDA-FEIRA (ENCONTRO DE BOIS E URSOS)
15:00 Recife Matriz de Cultura Popular - Boi Diamante de Arcoverde, Boi Cara Branca de Limoeiro, Boi Dourado de Limoeiro, Boi Mandingueiro, Boi Criança, Urso Cangaçá de Água Fria, Urso Zé da Pinga, Grupo Artístico e Cultural Boi Ta Ta Ta, Grêmio Recreativo Boi Leão, Grêmio Recreativo Boi Misterioso, Grêmio Recreativo Boi Pavão, Boi de Carnaval - Boi Pintado, Boi da Lua, Ava Guimarães, Mestre Anderson Miguel e Coco de Mulheres - O Feminino e o Sagrado
17/02 - TERÇA-FEIRA (ENCONTRO DE CABOCLINHOS E ÍNDIOS)
15:00 Recife Matriz de Cultura Popular - Canindé do Recife, Índios Tabajaras, Tribo Indígena Caboclinhos Tainá, Tribo Uirapuru, Tribo Indígena Tapirapé, Caboclinho Tupinambá de Recife, Caboclinhos 7 Flexas, Caboclinhos Caetés de Recife, Caboclinho Potiguares de Goiana, Clube Carnavalesco Misto Caboclinhos Taperaguazes, O Caboclinho Tupinambá, Caboclinho Índio Tupi Guarani, Clube dos Índios Papo Amarelo, Os Caboclinhos da Jurema, Tribo Caboclinho Tupinambá de Cavaleiro, Tribo de Índio Tupinambá, Tribo Guaianas, Tribo Indígena Oruba, Ciranda Rosa de Ouro, Coco das Minas e Tambores de Ogun - Samba e Coco de Terreiro.