Obra do DER está gerando congestionamento na BR-232, entre Moreno e Bonança

A previsão é de que a obra do DER na BR–232 seja entregue no dia 2 de janeiro; um desvio temporário foi implantado entre kms 34 e 34,5

Obras do DER devem acabar no começo de janeiro de 2026 (DIVULGAÇÃO/PRF)

Quem for pegar a BR-232, saindo do Recife com destino ao interior do estado, vai precisar de uma dose extra de paciência. Uma obra do Departamento de Estrada e Rodagens (DER-PE) está gerando congestionamento na BR-232, entre os municípios de Moreno e Bonança.

Conforme o DER, trata-se da recuperação de 83 placas de concreto do pavimento rodoviário, serviço previsto para ser concluído apenas no dia 2 de janeiro.

Um desvio temporário foi implantado entre os kms 34 e 34,5, por onde o motorista que se dirige ao interior do estado pela BR-232 precisará pegar, de dia ou de noite.

