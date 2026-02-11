Prefeito de Camaragibe sai em defesa de presidente do Retrô após acusação de racismo: "Cara do bem"

Laércio Guerra (esquerda) e Diego Cabral. (Foto: Carol Bezerra/PMCg)

O prefeito de Camaragibe, no Grande Recife, Diego Cabral (PSD), saiu em defesa do presidente do Retrô, Laércio Guerra, que fpoi acusado de racismo. No último sábado (7), a Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Camaragibe, do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), recebeu queixa-crime de jogador de futebol de base que acusa Guerra de injúria racial durante campeonato na cidade.

Em comentário na publicação do Diario de Pernambuco, na terça-feira (10), Diego Cabral diz que o presidente do Retrô é um “cara do bem” e que nunca houve acusação do tipo.

"Laércio, um cara do bem e que convive com centenas de jogadores durante anos no Retrô, por sinal melhor centro de treinamento do Nordeste e nunca teve uma notícia nesse sentido. Acho que tem que apurar e a verdade sempre prevalece", escreve o gestor.

O episódio de racismo teria acontecido em 7 de dezembro de 2021, de acordo com a queixa-crime. O atleta era menor de idade na época dos fatos, motivo pelo qual é representado pela mãe no processo. Atualmente, o jogador tem 19 anos.

De acordo com a acusação, Laércio Guerra teria proferido as seguintes ofensas ao atleta, durante campeonato no CT do Retrô, em Camaragibe: "Só podia ser negro", "cala a boca, macaco", "negrinho de merda" e "esse negrinho aí só fala merda".

A mãe teria solicitado que o homem parasse com os xingamentos, conforme o documento. Guerra, segundo a acusação, respondeu com os seguintes insultos:

"Tal mãe, tal filho. Preto é tudo mendigo mesmo. Não sei o que vocês estão fazendo aqui. Aqui não é lugar para mendigos. Ninguém quer vocês aqui. Deve ser mãe solteira. Vá procurar um macho. Só não te encho de porrada porque você é mulher. Sua maluca. Sapatão."

Ao Diario de Pernambuco, Guerra definiu a acusação como “absurda” e que poderia ser motivada para obtenção de vantagem financeira.

“Isso é um absurdo. Um negócio desse beira a irracionalidade. Eu vou entrar com um processo contra ela, [e contra] quem for, para que prove essas alegações”, afirma. “Eu estou com minha consciência tranquila, jamais fiz isso”.

A advogada Simone Guerra, irmã e representante de Laércio Guerra, reforçou que processará os autores da queixa-crime. “Temos em todos os postos aqui, da menor à maior posição, todo tipo de pessoa, de diferentes cores, raças, religião, posicionamento político, sexual. Impressionante. Não vai ficar barato para quem inventou isso”, afirma.

Retrô e Camaragibe

O prefeito de Camaragibe e o presidente do Retrô já demonstraram serem próximos em outras oportunidades.

Em conversa com o influenciador esportivo Ney Silva em 2025, Diego Cabral e Laércio Guerra conversaram sobre o projeto de um estádio para o clube na cidade.

"Um time na Série C representando a cidade tem que ter uma sede local", disse o prefeito na gravação. Ele acrescenta que existe um projeto para construção de uma "super arena no centro da cidade", para 12 mil pessoas, a partir da doação de uma área inativa.

"A gente está em Camaragibe porque é de lá, mas tinha outras cidades, inclusive com negociações adiantadas, mas o prefeito chegou e disse que não poderia ser em outra, até porque [o Retrô] é conhecido como a Fênix de Camaragibe. A gente trancou as outras cidades e tem muito interesse de levar para Camaragibe, mas depende da cidade", comentou o presidente do clube no mesmo vídeo.

Cabral também já definiu Guerra como um empresário “visionário e empreendedor” na ocasião da realização da Copa Atlântico Sub-19 na cidade, também no ano passado. “Temos um excelente exemplo de gestão no futebol de base brasileiro aqui em Camaragibe, que é o Retrô, através de Laércio Guerra, um empresário visionário e empreendedor. Um clube com menos de dez anos de fundação, mas que em pouco tempo já cravou seu nome e o nome da nossa cidade no cenário do futebol brasileiro disputando competições de peso e brigando em pé de igualdade com grandes times”, declarou.

