Operação da PRF apreende carga de madeira ilegal nas rodovias do Sertão de Pernambuco

Madeira ilegal apreendida pela PRF saiu do Pará e do Ceará e tinha como destino algumas cidades do Nordeste

Carga de madeira ilegal apreendida pela PRF em rodovias do estado (DIVULGAÇÃO/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou, nesta quinta-feira (12), o resultado da Operação Sentinela, com foco na proteção ambiental.

Segundo a PRF, 337,3 metros cúbicos de madeira ilegal foram apreendidos nas rodovias que cortam o Sertão de Pernambuco.

A ação foi realizada entre os dias 27 de janeiro a 11 de fevereiro, nas Delegacias de Petrolina, Salgueiro e Serra Talhada.

Parte da madeira ilegal apreendida saiu do Pará e outra parte do Ceará, em direção a diversas cidades do Nordeste.

As principais irregularidades verificadas, conforme a PRF, foram a falta da documentação ambiental e fiscal, além de divergências na espécie, no volume e na rota declarada.

A operação resultou em 19 ocorrências criminais, com 14 pessoas detidas em flagrante.

Além da fiscalização do transporte de madeira, os policiais registraram dez casos de emissões irregulares de poluentes.

Ao todo, foram emitidos 98 autos de infração e recolhidos 23 veículos por diversas irregularidades.

A PRF relatou que a madeira apreendida na operação será encaminhada aos órgãos ambientais e poderá ser doada a instituições sociais, de pesquisa, ensino e outros órgãos públicos.

