Maior carga de madeira ilegal apreendida será doada para 13 instituições de Pernambuco

Entre 17 e 31 de agosto, a PRF apreendeu o equivalente a 500 árvores médias nas rodovias federais na Operação Rotas da Madeira. Saiba quais instituições do estado receberão a doação, prevista na legislação ambiental

A madeira apreendida na maior operação realizada em rodovias federais do país tem destino conhecido para doação em Pernambuco. No total, 13 instituições públicas e sociais do Sertão do estado receberão frações dos 2 mil metros cúbicos da carga, o equivalente a 500 árvores médias, segundo projeção da Polícia Rodoviária Federal (PRF), responsável pela apreensão.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) realizou, entre os dias 08 e 20 de setembro, a lavratura de autos e definiu as instituições que receberão a doação de madeira apreendida pela PRF, durante a Operação Rotas da Madeira.

A iniciativa aconteceu nos municípios de Arcoverde, Petrolina e Salgueiro, no Sertão, e teve como objetivo coibir o transporte irregular de produtos florestais e garantir o cumprimento da legislação ambiental vigente.

Todo o material apreendido foi destinado a instituições públicas e sociais, conforme previsto na legislação ambiental, promovendo a reutilização responsável dos recursos e beneficiando diversas comunidades locais.

Saiba quais são:

Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA) – Unidade de Arcoverde

Município de Petrolina – 02 cargas

Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA) – Unidade de Petrolina – 02 cargas

Exército Brasileiro – Capelania São José no 72º BIMtz/Caatinga – 02 cargas

Guarnição do Corpo de Bombeiros Militar – Petrolina – 02 cargas

Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IF Sertão) – Campus

Petrolina – 02 cargas

Município de Salgueiro – 04 cargas

Município de Parnamirim – 03 cargas

Município de Serra Talhada – 01 carga

Diocese de Salgueiro / Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Serrita – 01 carga

Município de Verdejante – 01 carga

Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IF Sertão) – Campus Salgueiro – 01 carga

Guarnição do Corpo de Bombeiros Militar – Salgueiro – 01 carga

Resultados da Operação

Durante o período da operação, foram fiscalizados veículos transportando madeira serrada e estacas nativas sem a devida regularização ambiental. Como resultado, foram lavrados pelo IBAMA:

19 Autos de Infração relacionados ao transporte de 928,79 m³ de madeira serrada, com Guias Florestais consideradas inválidas;

04 Autos de Infração pelo transporte irregular de 144,09 m³ de estacas de sabiá e jurema, com DOFs (Documentos de Origem Florestal) também considerados inválidos;

O total de 23 Autos de Infração lavrados resultou em um montante de R$ 321.864,00 em multas aplicadas pelo IBAMA.

Operação Rota da Madeira

A operação foi realizada, entre 17 e 31 de agosto, por equipes da PRF de Pernambuco, Brasília, Piauí e Maranhão, além de contar com o apoio de agentes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e da Agência Estadual do Meio Ambiente (CPRH).

As ações também contaram com o apoio do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (Indea-MT) e do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC).

A fiscalização continuará de forma permanente, com foco na prevenção, repressão e responsabilização de condutas irregulares.