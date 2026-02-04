Incêndio atinge prédio na Boa Vista, Centro do Recife

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo foi controlado e não há relatos de vítimas

Vídeos nas redes sociais mostram fogo se alastrando (Reprodução)

Um incêndio atingiu um prédio localizado na Rua do Hospício, na Boa Vista, área central do Recife, nesta quarta-feira (4).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, acionado às 17h15, o fogo foi controlado e não há relatos de vítimas.

Quatro viaturas da corporação foram utilizadas na ocorrência.

Em atualização