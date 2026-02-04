Vida Urbana
Rua do Hospício
Incêndio atinge prédio na Boa Vista, Centro do Recife
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo foi controlado e não há relatos de vítimas
Publicado: 04/02/2026 às 18:32
Vídeos nas redes sociais mostram fogo se alastrando (Reprodução)
Um incêndio atingiu um prédio localizado na Rua do Hospício, na Boa Vista, área central do Recife, nesta quarta-feira (4).
De acordo com o Corpo de Bombeiros, acionado às 17h15, o fogo foi controlado e não há relatos de vítimas.
Quatro viaturas da corporação foram utilizadas na ocorrência.
Em atualização
Últimas
Mais Lidas
Nossas redes