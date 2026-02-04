° / °
Vida Urbana
Rua do Hospício

Incêndio atinge prédio na Boa Vista, Centro do Recife

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo foi controlado e não há relatos de vítimas

Diario de Pernambuco

Publicado: 04/02/2026 às 18:32

Seguir no Google News Seguir

Vídeos nas redes sociais mostram fogo se alastrando/Reprodução

Vídeos nas redes sociais mostram fogo se alastrando (Reprodução)

Um incêndio atingiu um prédio localizado na Rua do Hospício, na Boa Vista, área central do Recife, nesta quarta-feira (4). 

De acordo com o Corpo de Bombeiros, acionado às 17h15, o fogo foi controlado e não há relatos de vítimas.

Quatro viaturas da corporação foram utilizadas na ocorrência.

Em atualização

Boa vista , incêndio
Mais de Vida Urbana
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP