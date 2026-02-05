Motociclista cai sobre vítima após reduzir velocidade para observar acidente

Ciclista foi socorrida, já a motociclista não se feriu. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Uma motociclista caiu em cima de uma vítima de um acidente de trânsito ao reduzir a velocidade para observar o acontecido na Avenida JK, em Governador Valadares-MG na quarta-feira (4). O momento foi registrado em vídeo.

Uma ciclista de 68 estava caída na avenida após colisão com um automóvel. Segundo o Corpo de Bombeiros, ela apresentava estado de desorientação, sangramento no rosto, ferimentos na cabeça e escoriações na perna esquerda.

A mulher recebia atendimento das pessoas quando a motociclista se aproximou e diminuiu a velocidade. Ao tentar observar o ocorrido, ela caiu sobre a vítima e o grupo.

A ciclista foi encaminhada a um hospital. O condutor de automóvel envolvido no acidente deixou o local antes da chegada da Polícia Militar. A motociclista não se feriu.