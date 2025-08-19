CCLJ da Alepe aprova acervo do Diario de Pernambuco como Patrimônio Cultural Imaterial

Acervo do Diario de Pernambuco (Foto: Sandy James/DP Foto)

A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça (CCLJ) da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) aprovou, nesta terça-feira (19), o Projeto de Resolução que concede o registro de Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco ao acervo jornalístico do Diario de Pernambuco. A proposta é de autoria do deputado estadualDiarioWaldemar Borges (MDB).

O relator do projeto na Comissão, Diogo Moraes (PSDB) ressaltou a importância do veículo de comunicação bicentenário ao revelar seu parecer favorável, pela aprovação: “O Diario de Pernambuco é um dos meios de comunicação mais importantes do país e de credibilidade alta, que tem toda estima do povo pernambucano. Fico feliz pela essa indicação que vossa excelência fez”, declarou.

O projeto foi protocolado em novembro de 2024 e, em dezembro do mesmo, a Comissão de Educação e Cultura da Alepe já havia concedido parecer favorável. Em 7 de novembro próximo, o Diario completa 200 anos, sendo o jornal mais antigo em circulação do Hemisfério Sul.

Na justificativa do projeto, o deputado Waldemar Borges lembrou que a existência do Diario de Pernambuco até os dias de hoje reafirma a relevância histórica e documental que o jornal representa. Em 2024, o acervo jornalístico do Diario de Pernambuco teve reconhecimento como o patrimônio cultural material do Brasil pela Lei 15.027, de 2024, sancionada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 19 de novembro. Já a Câmara Municipal do Recife também aprovou, em 3 de dezembro do ano passado, o Projeto de Lei Ordinária nº 204, declarando o Diario de Pernambuco como Patrimônio Imaterial Histórico e Cultural do Recife.