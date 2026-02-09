Vai para o Galo da madrugada? Metrô do Recife divulga operação para o Carnaval 2026

Durante o Galo da Madrugada, o Metrô do Recife funcionará com operação especial, segundo informações divulgadas, nesta segunda (9), pela CBTU

Metrô do recife é composto por 37 estações, divididas entre as linhas Centro e Sul (Divulgação)

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) divulgou, nesta segunda (9), como será o funcionamento do Metrô do Recife durante o Carnaval 2026.



Galo da Madrugada



A operação funciona no seguinte esquema:



Na Linha Centro: as Estações Recife, Joana Bezerra e Afogados ficam abertas das 5h às 23h. As demais estações funcionarão normalmente com abertura às 5h, porém a partir das 13h, funcionarão apenas para desembarque.



A Linha Sul estará fechada. A decisão foi tomada para dar maior agilidade operacional à Linha Centro. A demanda da Linha Sul será reforçada pelas linhas de ônibus que fazem o corredor Sul.



A Linha Diesel (VLT) também não funciona. A operação do VLT volta ao normal na segunda-feira, dia 16/02.

"Durante todo o dia, os maquinistas andaram acompanhados de um empresário da equipe técnica, supervisores de trens, engenheiro ou técnico em manutenção, para supostas eventualidades serem resolvidas o mais breve possível', disse a CBTU, por meio de nota.



Os ônibus para a volta do Galo

Uma operação especial foi montada pela CBTU, CTM Consórcio Grande Recife e pela empresa que faz a rede rodoviária do município de Jaboatão, para suprir a demanda da Linha Sul do Metrô na volta do Galo da Madrugada. Por causa do fechamento, duas linhas de ônibus estarão disponíveis no Sábado de Zé Pereira para atender aos passageiros.

As linhas saemão dos terminais integrados na Estação Barro da Linha Centro com destino aos terminais integrados de Prazeres e Cajueiro Seco na Linha Sul.



Como usar o Metrô do Recife para ir ao Galo



No Sábado de Zé Pereira, será vendido o bilhete exclusivo para uso neste dia, que poderá ser comprado em bilheterias especiais, montadas nas estações: Recife, Joana Bezerra, Afogados.

Pessoas que utilizam o Cartão Múltiplo do Metrô ou o Cartão VEM poderão utilizá-los no dia do Galo da Madrugada.



Valor do ingresso: R$ 4,25

No dia do Galo da Madrugada o Metrô do Recife não receberá pagamento de compra de passagens via PIX nas estações Recife, Joana Bezerra. Nas demais estações o PIX continuará sendo recebido.



Domingo de Carnaval



A operação do Metrô do Recife, tanto da Linha Centro quanto da Linha Sul, acontece normalmente no domingo (15.02) e continuará normal durante toda a semana de Carnaval, com funcionamento das 5h às 23h.