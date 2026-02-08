Novo alerta da Apac aponta chuva moderada na segunda (9); saiba onde
Chuvas moderadas devem ocorrer no Sertão do estado e na área do Sertão do São Francisco
Publicado: 08/02/2026 às 11:59
A previsão de pancadas de chuva em todo o estado, no início da semana, com atenção redobrada pro Agreste e pro Sertão (Foto: Arquivo/DP)
A Agência Pernambucana de Águas e Clima divulgou, neste domingo (8), a previsão de pancadas de chuva em todo o estado, no início da semana, com atenção redobrada pro Agreste e pro Sertão.
O motivo, de acordo com a Apac, é a combinação de um cavado (baixa pressão) com a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). A tendência é que na segunda-feira (9), as chuvas permaneçam moderadas, no Sertão do estado e na região do Sertão do São Francisco, perdendo força ao longo da semana.
Já nas regiões do Agreste, Mata Norte e Mata Sul, as chuvas devem ficar mais fracas já no início da semana.