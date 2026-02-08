Índice de chuva acumulada em 24 horas chega a mais de 90 milímetros; saiba onde

Nas regiões da Zona da Mata Norte e Sul e na Região Metropolitana do Recife, as chuvas devem ocorrer principalmente durante a madrugada e o período da manhã

O município de Betânia, no Sertão, registrou o maior acumulado de chuva nas últimas 24 horas no estado com 90,7 milímetros (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

O município de Betânia, no Sertão de Pernambuco, registrou o maior acumulado de chuva nas últimas 24 horas com 90,7 milímetros, segundo boletim divulgado neste domingo (8) pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

O levantamento da Apac mostra também os municípios de Lagoa Grande (56,7 mm), no Sertão, seguido por Araçoiaba (56,1 mm), Olinda (49,3 mm) e Cabo de Santo Agostinho (44,99 mm), na Região Metropolitana do Recife, entre os maiores acumulados de chuva nas últimas 24 horas.

Chuvas devem continuar

Na noite deste sábado (7), a agência havia renovado o alerta de "Estado de Observação" para a ocorrência de chuvas em todo o território pernambucano. A instabilidade é provocada pela atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), associado à alta umidade presente na atmosfera.

Segundo o último alerta, na Zona da Mata Norte e Sul e na Região Metropolitana do Recife, as chuvas devem ocorrer principalmente durante a madrugada e o período da manhã.

Já no Agreste e no Sertão, as pancadas são mais prováveis ao longo da tarde, com maior intensidade no Agreste, e durante a noite, especialmente no Sertão.