Mutirão do SUS no Recife realiza mais de 2 mil cirurgias neste final de semana

Neste domingo (8), o mutirão do SUS recebe o secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Mozart Sales, no Hospital Santo Amaro

Além do Hospital Santo Amaro, a mobilização também acontece no Hospital Eduardo Campos da Pessoa Idosa (HECPI), no Hospital da Mulher do Recife (HMR) e no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

Mais de 2 mil cirurgias e exames diagnósticos no Recife estão sendo ofertados, neste final de semana, para reduzir a fila de espera dos pacientes do SUS. A ação é realizada pelo governo federal e pela prefeitura do Recife, pelo programa Recife Cuida Mais.

Neste domingo (8), às 11h, o secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Mozart Sales, visita o mutirão de cirurgias do Agora Tem Especialistas no Hospital Santo Amaro, da Santa Casa de Misericórdia do Recife.

O programa Agora Tem Especialistas tem como objetivo mobilizar toda a estrutura de saúde do país, tanto pública quanto privada, para aumentar a oferta de serviços especializados e reduzir o tempo de espera por cirurgias, exames e consultas especializadas no SUS. ?

Serviço

Mutirão do Agora Tem Especialistas e Cuida Mais no Recife (PE) com a participação do secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Mozart Sales

Quando: domingo (8), às 11h.

Onde: Hospital Santo Amaro – Santa Casa de Misericórdia - Avenida Cruz Cabugá, 1563, Santo Amaro - Recife (PE)