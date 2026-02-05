Ministério da Saúde abre inscrições para contratação de médicos em Pernambuco

Edital do Mais Médicos Especialistas, que ocorreu na última terça-feira (3), em Brasília, prevê preenchimento imediato na rede pública de municípios do Sertão de Pernambuco

Lançamento de edital das novas vagas no Mais Médicos aconteceu na última terça (3) (FERNANDO FRAZÃO/AGÊNCIA BRASIL)

Ministério da Saúde está com inscrições abertas para o segundo ciclo do Mais Médicos Especialistas, iniciativa do programa Agora Tem Especialistas, cujo objetivo é ampliar o acesso ao atendimento especializado no Sistema Único de Saúde (SUS).

Em Pernambuco, estão disponíveis cinco vagas imediatas em serviços hospitalares e ambulatórios especializados da rede pública nos municípios de Afrânio, Ouricuri e Serra Talhada.

As inscrições podem ser feitas na plataforma da UNA-SUS até o dia 19 de fevereiro.

O lançamento do edital do Mais Médicos Especialistas ocorreu na última terça-feira (3), em Brasília.

A iniciativa prevê a seleção de 900 médicos especialistas em todo o país, distribuídos em 16 especialidades prioritárias, como anestesiologia, cirurgia geral, radiologia, mastologia, ginecologia e oncologia clínica.

O foco de atuação desses profissionais são regiões remotas, com alta demanda e maior vulnerabilidade social.

Atualmente, 583 médicos especialistas atuam no programa em todas as regiões do país e, com o novo edital, a expectativa é chegar a 1.500 profissionais.

A maioria deles atua no interior (48,7%) e nas regiões metropolitanas (34%).

Em Pernambuco, 27 médicos atuam em áreas como cirurgia geral e anestesiologia, em diversos municípios do estado.

“Isso só é possível graças ao esforço do programa Agora Tem Especialistas, que integra um conjunto de iniciativas do Ministério da Saúde voltadas à formação profissional na área da saúde. Em articulação com o Ministério da Educação, estamos vivendo um momento histórico no fortalecimento da formação e do provimento de profissionais para o SUS”, afirmou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

A iniciativa inédita foi lançada em 2025 como parte do programa Agora Tem Especialistas, voltado à expansão da oferta e à redução do tempo de espera por exames, cirurgias e consultas.

Integrado às ações do Ministério da Saúde para enfrentar a escassez e a má distribuição de especialistas no país, o programa articula formação em serviço e provimento assistencial, ampliando a oferta de consultas, exames e procedimentos de média e alta complexidade.