Ministério da Saúde abre inscrições para contratação de médicos em Pernambuco
Edital do Mais Médicos Especialistas, que ocorreu na última terça-feira (3), em Brasília, prevê preenchimento imediato na rede pública de municípios do Sertão de Pernambuco
Publicado: 05/02/2026 às 10:22
Lançamento de edital das novas vagas no Mais Médicos aconteceu na última terça (3) (FERNANDO FRAZÃO/AGÊNCIA BRASIL)
Ministério da Saúde está com inscrições abertas para o segundo ciclo do Mais Médicos Especialistas, iniciativa do programa Agora Tem Especialistas, cujo objetivo é ampliar o acesso ao atendimento especializado no Sistema Único de Saúde (SUS).
Em Pernambuco, estão disponíveis cinco vagas imediatas em serviços hospitalares e ambulatórios especializados da rede pública nos municípios de Afrânio, Ouricuri e Serra Talhada.
As inscrições podem ser feitas na plataforma da UNA-SUS até o dia 19 de fevereiro.
O lançamento do edital do Mais Médicos Especialistas ocorreu na última terça-feira (3), em Brasília.
A iniciativa prevê a seleção de 900 médicos especialistas em todo o país, distribuídos em 16 especialidades prioritárias, como anestesiologia, cirurgia geral, radiologia, mastologia, ginecologia e oncologia clínica.
O foco de atuação desses profissionais são regiões remotas, com alta demanda e maior vulnerabilidade social.
Atualmente, 583 médicos especialistas atuam no programa em todas as regiões do país e, com o novo edital, a expectativa é chegar a 1.500 profissionais.
A maioria deles atua no interior (48,7%) e nas regiões metropolitanas (34%).
Em Pernambuco, 27 médicos atuam em áreas como cirurgia geral e anestesiologia, em diversos municípios do estado.
“Isso só é possível graças ao esforço do programa Agora Tem Especialistas, que integra um conjunto de iniciativas do Ministério da Saúde voltadas à formação profissional na área da saúde. Em articulação com o Ministério da Educação, estamos vivendo um momento histórico no fortalecimento da formação e do provimento de profissionais para o SUS”, afirmou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
A iniciativa inédita foi lançada em 2025 como parte do programa Agora Tem Especialistas, voltado à expansão da oferta e à redução do tempo de espera por exames, cirurgias e consultas.
Integrado às ações do Ministério da Saúde para enfrentar a escassez e a má distribuição de especialistas no país, o programa articula formação em serviço e provimento assistencial, ampliando a oferta de consultas, exames e procedimentos de média e alta complexidade.