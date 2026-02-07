Instalação de cisternas no Estado cresce 29.200% nos últimos quatro anos, diz Governo Federal

Entre 2024 e 2025, Pernambuco recebeu 11.600 cisternas por meio do Programa Cisternas, do Governo Federal. Número registra crescimento de 29.200% nos últimos quatro anos

Entre 2024 e 2025, foram 11.600 cisternas instaladas em Pernambuco, segundo dados do Governo Federal (Foto: Arquivo/Divulgação)

Pernambuco recebeu 11.600 novas cisternas nos últimos dois anos. O número ilustra um crescimento de instalação de equipamentos de captação e armazenamento de água em áreas de escassez hídrica: entre 2022 e 2025, o serviço cresceu 29.200% no Estado. Os dados são do Governo Federal.

A instalação de cisternas é importante para garantir o consumo de água familiar e escolar, e também em lavouras e criação de animais. Em 2024, 7.200 novas cisternas foram instaladas em território pernambucano, e 4.400 em 2025. Os serviços fazem parte do Programa Cisternas, do Governo do Brasil.

Brasil

O Programa Cisternas fechou 2025 com 104.300 unidades de captação e armazenamento de água entregues desde o início deste mandato do presidente Lula. Na comparação entre 2025 (48.900) e 2022 (quando foram entregues 6,7 mil cisternas em todo o país), o crescimento é de 630%, divulgou o Governo.

Estados

Ainda de acordo com informações da gestão nacional, do total de estruturas finalizadas desde o início do mandato, 88,6% estão no Nordeste. Em 2025, das 48.900 entregas, 43 mil foram na região.

Outros avanços expressivos ocorreram no Maranhão, de 19 para 701 (3.500%), e no Rio Grande do Norte, de 218 para 2.300 (955%). O Ceará (28.900) é o estado com a maior quantidade de entregas desde 2023, seguido pela Bahia, com 21.200.

Sobre o Programa Cisternas

O projeto promove o acesso à água por meio de tecnologias simples e de baixo custo. O público-alvo é composto por famílias da zona rural com renda per capita de até meio salário mínimo, e equipamentos públicos rurais atingidos pela seca ou falta regular de água. As famílias devem estar no Cadastro Único do Governo do Brasil.

O semiárido brasileiro é a região prioritária de atendimento, destaca o Governo. Nela, a principal tecnologia são as cisternas de placas, que captam e armazenam água de chuva para uso nos meses mais críticos de estiagem.

O programa tem um conjunto extenso de tecnologias sociais: as cisternas de 16 mil litros são voltadas ao consumo humano. As cisternas de 52 mil litros têm o objetivo de viabilizar a produção rural e pecuária.

Há, ainda, vertentes específicas para escolas públicas rurais e sistemas multiuso, em modelos individuais e comunitários, implementadas principalmente na região Norte.