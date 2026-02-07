'Atmosfera instável', diz Apac sobre chuvas no domingo (8); veja previsão

O domingo (8) deve ser de chuvas em boa parte do estado.

Recife, PE, 28/07/2025 - CHUVAS NO RECIFE - Imagens das chuvas no Recife, alagamentos e pessoas andando na chuva e na agua. (Rafael Vieira)

De acordo com a Agência Pernambucana de Águas de Clima (Apac), o domingo (8) deve ser de chuvas em boa parte do estado. Segundo a agência, "todas as regiões pernambucanas estão com condições para ocorrência de chuva moderada", com municípios podendo ter acumulados acima dos 50 mm.

O motivo disso seria uma instabilidade atmosférica em toda a região de Pernambuco. Dados atualizados às 10h deste sábado (7) mostram que Mata Norte, Mata Sul, Agreste, Sertão de Pernambuco, Sertão de São Francisco e Região Metropolitana do Recife devem ter chuvas moderadas, que correspondem de 30 mm a 50 mm de precipitações.

"Para este domingo, a atmosfera estará muito instável e todas as regiões pernambucanas estão com condições para ocorrência de chuva moderada, no entanto, alguns municípios poderão ter acumulados acima de 50 mm", diz nota divulgada pela agência.

No monitoramento de chuvas da Apac, consultado por volta das 9h, Paulista, Igarassu e Recife aparecem no topo dos maiores acumulados entre a sexta (6) e o sábado, com 39mm, 35mm e 23mm, respectivamente. Já no acumulado das últimas 24h, aparece Surubim no topo, com 56mm, seguido por Recife (45mm) e Paulista (39mm).