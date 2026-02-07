Sábado é de chuva em Pernambuco; confira onde mais choveu e alerta da Apac

Paulista aparece como um dos locais que mais choveu no começo desse final de semana.

Chuva (Rafael Vieira/DP Foto)

O final de semana começou nublado e chuvoso em Pernambuco. Após os alertas do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e da Apac (Agência Pernambucana de Águas e Clima) nesta sexta-feira (6), já se esperava que a manhã desse sábado (7) fosse ser de precipitação em algumas áreas do estado.

Foi o que viram os moradores de Região Metropolitana do Recife. No monitoramento de chuvas da Apac, Paulista, Igarassu e Recife aparecem no topo dos maiores acumulados nas últimas 12 horas, com 39mm, 35mm e 23mm, respectivamente. Já no acumulado das últimas 24h, aparece Surubim no topo, com 56mm, seguido por Recife (45mm) e Paulista (39mm).

No último alerta de chuvas da agência, a previsão indicava pancadas de chuva com intensidade moderada e pontualmente forte no Sertão de Pernambuco, Sertão de São Francisco, Agreste, Zona da Mata Norte e Sul e Região Metropolitana. O aviso é válido até às 17h deste sábado.