Carnaval 2026: Rainha está pronta para "brilhar" na folia do Recife: "emoção de representatividade"
Rei e Rainha do Carnaval 2026 do Recife, destacaram a emoção de ocupar esse tradicional espaço nos festejos de Momo. Dançarinos estarão no 60° Baile Municipal do Recife, neste sábado (7)
Publicado: 06/02/2026 às 15:40
Amanda Lira e Walber Ferreira vão "reinar" na folia do Recife (Marina Torres/DP)
Já é praticamente Carnaval 2026 no Recife. Dois dos principais símbolos carnavalescos, o Rei e a Rainha da folia no Recife estarão na prévia mais tradicional da cidade, o 60° Baile Municipal, que acontece neste sábado (7).
Ao Diario, Amanda Lira e Walber Ferreira destacaram a emoção de serem a realeza da folia na capital pernambucana.
“É muita emoção, emoção de representatividade. Eu sou passista, bailarina, multiartista desde criança. Estar aqui nessa posição é muito gratificante poder representar toda a minha classe artística e toda a classe foliã”, disse a Rainha Amanda Lira.
As declarações foram dadas nesta sexta (6), durante a coletiva sobre o Baile Municipal do Recife, no Classic Hall, em Olinda, na Região Metropolitana da capital.
Walber Ferreira, Rei de Momo, destacou a expectativa para o evento deste sábado (7), e fez um convite para todos os foliões do Recife.
“A expectativa do baile municipal é de muita alegria, descontração e amor. Que seja mais um baile que fique para a história, e que possamos retribuir toda a renda para as pessoas que necessitam desse baile que é filantrópico. Venham todos. Chama a família, chama todo mundo, que aqui a folia é garantida”, compartilhou Walber.
Competição
Amanda e Walber são os dançarinos eleitos como a realeza do Carnaval 2026 de Recife, no último sábado (30). O concurso de Rei Momo e Rainha do Carnaval 2026 ocorreu no Pátio de São Pedro, no centro da capital.
Baile Municipal do Recife
O Baile Municipal do Recife completa 60 anos neste sábado (7), e consolida o título de baile mais tradicional e longevo da capital pernambucana. Cerca de 10 mil pessoas são esperadas no evento, segundo a Prefeitura da capital. Toda a renda arrecadada será revertida para instituições beneficentes que prestam serviços à sociedade recifense.
Entre as mais de 20 atrações e sete horas de música previstas, um dos destaques da programação será o renomado compositor, cantor e percussionista Carlinhos Brown, baluarte da MPB, do samba-reggae e da axé music. Confira a programação:
20H ABERTURA DOS PORTÕES
20H ÀS 20H30 DJ DOLORES
20h40 às 21h DESFILE DAS FANTASIAS
21h às 22h ORQUESTRA POPULAR DO RECIFE CLAUDIONOR GERMANO NONÔ GERMANO GUERREIROS DO PASSO
22H10 ÀS 22H20 DJ DOLORES
22h30 às 23h20 OPBH OTTO LARISSA LISBOA
23H20 ÀS 23H50 DJ DOLORES
23h50 às 00h00 SpokFrevo Orquestra
23h50 às 00h00 MAESTRO DUDA
00h00 às 00h30 LENINE
00h30 às 01h10 CARLINHOS BROWN CORAL EDGARD MORARES
01h10 às 01h55 ELBA RAMALHO
02h às 02h20 PRISCILA SENNA
02h20 às 02h40 GERLANE LOPS
02h40 às 03h MARRON
03h às 03h20 NENA QUEIROGA
03h20 às 03h40 ALMIR ROUCHE
Ingressos
Os ingressos custarão R$ 50 (pista) e R$ 600 (mesa para quatro pessoas) e já estão à venda no Classic Hall e nos sites www.bilheteriadigital.com, que possui pontos físicos no Shopping Recife (quiosque), nas lojas Esposende do RioMar e do Tacaruna, Mix Mateus Boa Viagem, além do site www.recifeingressos.com, com pontos de venda no Shopping RioMar (loja no piso L1, em frente ao quiosque da Lupo, e quiosque no piso L1, em frente à Crocs).