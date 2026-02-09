Carnaval 2026: confira agenda da semana de abertura oficial da folia no Recife e Olinda

Com a chegada da semana que marca o início do Carnaval 2026 de Recife e Olinda, o Diario de Pernambuco reuniu as principais festividades que irão acontecer entre esta segunda (09) e sexta (13)

Noite dos tambores silenciosos no carnaval de Olinda: batuques nos sempre fazem mexer o corpo, independentemente de nossa origem. Foto: Paulo Paiva/Esp. DP/D.A Press ()

A subida do Galo Gigante, Noite dos Tambores Silenciosos e abertura oficial do Carnaval 2026 de Olinda e Recife. Essas são algumas das opções em que os foliões poderão curtir as festividades momescas nesta semana, que marca o início da folia que se estenderá até a Quarta-Feira de Cinzas.



Durante esta segunda-feira (09) e sexta-feira (13), haverá diversos shows, em Olinda e Recife, de artistas como João Gomes, Alceu Valença, Priscila Senna e Raphaela Santos, além de diversas outras prévias carnavalescas.



Diante de todos esses eventos que irão acontecer durante essa semana, o Diario de Pernambuco reuniu a programação das principais festividades que irão acontecer nesta semana.



Subida do Galo



Antes mesmo da abertura oficial do Carnaval do Recife 2026, marcada para esta quinta-feira (12), a já tradicional subida da escultura do Galo Gigante irá abrilhantar a paisagem da Ponte Duarte Coelho, na área central do Recife, interditada desde este sábado (07).



Ao todo, a escultura pesa oito toneladas e tem 32 metros de altura. Entre os elementos de destaques da escultura estão: a perna do Galo, que recebe aplicação de mosaicos produzidos a partir de lonas e tecidos descartados; biojoias, desenvolvidas por meio do reaproveitamento de materiais, como conchas do mar e rede de pesca; uma pulseiras artesanais reutilizáveis e uma cauda com sobrinhas de Carnaval.



Além desses elementos, a escultura com um coração, que representa o coração fraterno de Dom Hélder Câmara. Essa parte do Galo Gigante é confeccionada com papelão, papéis figurados e técnicas como colagem e papel machê.



A paleta de cores predominante será verde, azul e amarelo, em referência à expectativa em torno da seleção brasileira e da Copa do Mundo. Com o tema “Galo Folião Fraterno”, a alegoria de 2026 presta tributo a Dom Helder, reconhecido como uma das vozes de resistência à ditadura militar.



Abertura do Carnaval 2026 no Recife



Após o Galo Gigante reverenciar o Centro do Recife, será a vez do Marco Zero iniciar sua folia com a abertura oficial do Carnaval do Recife 2026, com os shows de João Gomes, que traz para a capital pernambucana a apresentação, com os cantores Jota.Pê e Mestrinho, do álbum Dominguinhos



A abertura oficial, que acontecerá nesta quinta-feira (12), também contará apresentações de Priscila Senna; Lenine, com participação de Anavitória, Maestro Spok, Liniker, os Garotin e Bongar; e do Encontro de Nações de Maracatu (Tumaraca).



Na sexta-feira (13), a noite de folia vai ser comandada por mulheres, com apresentações de Iza, Raphaela Santos e Vanessa da Mata. Também haverá shows de Maestro Spok, com participação de Chico César, Orum, Bongar e Fabiana Cozza, além do Desfile das Agremiações Campeãs do Grupo Especial.



Este ano, o Carnaval do Recife 2026, que tem como tema "Carnaval do Futuro", homenageia o cantor Lenine, a iabassê Carmen Virgínia e o tradicional Bloco Carnavalesco Misto Madeira do Rosarinho, que completa 100 anos neste ano.



Noite dos Tambores Silenciosos em Olinda



Reconhecida como uma das cerimônias mais simbólicas do período pré-carnavalesco, a Noite dos Tambores Silenciosos será realizada nesta segunda-feira (9), no Sítio Histórico.



A concentração acontece a partir das 20h, nos Quatro Cantos, de onde as nações de maracatu seguem em cortejo até a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, em Bonsucesso.



Ao chegarem à igreja, os grupos se posicionam em frente ao templo, onde entoam loas e toques tradicionais. À meia-noite, os tambores são silenciados para a realização da obrigação religiosa conduzida por lideranças espirituais, em homenagem aos que vieram antes e à força da cultura afro-pernambucana.



Após o ritual, os batuques voltam a ecoar em conjunto, encerrando a cerimônia em um ato coletivo que simboliza resistência, fé e continuidade das tradições. Toda a cerimônia faz reverência aos ancestrais negros e às tradições de matriz africana, momento que mistura religiosidade e manifestação cultural.



Abertura do Carnaval 2026 de Olinda



A abertura oficial do Carnaval de Olinda 2026, que tem como tema “Tá Todo Mundo Aqui”, acontecerá na quinta-feira (12), a partir das 16h, com um cortejo pelas ruas do Sítio Histórico. Às 18h30, acontecerá o início das apresentações no Palco do Carmo, que contará no primeiro dia com shows de Priscila Senna, Alceu Valença e Nação Zumbi



Na sexta-feira (13), haverá a Sexta do Brega com apresentações de Raphaela Santos, Dadá Boladão com participação de MC Leozinho, Breggae, Amigas do Brega e Theuzinho



Este ano, a folia de Olinda irá homenagear quatro figuras importantes dentro das manifestações carnavalescas da cidade. Entre os homenageados estão Dona Aurinha do Coco (in memoriam); Ernane Lopes, referência histórica do Carnaval de Olinda, Eraldo Gomes e Maestro Lessa (in memoriam).



Programação da semana



Recife



Segunda-feira (9)



Comemoração do dia do frevo

Horário: 17h

Local: Praça Do Arsenal



Terça-feira (10)



Baile municipal da pessoa idosa

Horário: 14h

Local: Classic Hall

Encontro de Caboclinhos e Índios

Horário: 17h

Local: Praça Do Arsenal



Terça Negra Especial

Local: Pátio De São Pedro

Horário: 18h

Quarta-feira (11)



Bloco Nem Com Uma Flor

Local: Praça Do Arsenal

Horário 16h

Circuito Leda Alves da Cultura Popular

Local: Cais Da Alfândega

Horário: 17h



Clarins de Momo de Pernambuco

Local: Marco Zero

Horário: 17h

Ubuntu Encontro dos Afoxés

Local: Parque Santana

Horário: 17h30



Subida do Galo

Local: Ponte Duarte Coelho

Horário: 19h

Ensaio Geral das Nações de Maracatu (Tumaraca)

Local: Avenida Rio Branco

Horário: 18h



Quinta-feira (12)



Abertura do Carnaval Recife 2026

17h30 - Tumaraca - Encontro das Nações de Maracatu com participação de Luedji Luna, Karynna Spinelli, Gabi do Carmo e Bacnaré

19h30 - Lenine - Participação de Anavitória, os Garotin, Liniker, Bongar e Maestro Spok

22h - Dominguinho - Com João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho

0h - Priscila Senna



Sexta-feira (13)



Segundo dia do Carnaval do Recife 2026

16h - Recife Matriz da Cultura Popular - Desfile das Agremiações Campeãs do Grupo Especial - Bloco Lírico Com Você no Coração, Boi Mimoso da Bomba do Hemetério, Tribo Indígena Tapirapé, Clube Carnavalesco Misto Das Pás, Clube de Boneco Seu Malaquias, Grêmio Cultural e Arte Gigante do Samba, Maracatu Leão de Ouro, Maracatu Nação Estrela Brilhante do Recife, Tribo Indígena Orubá, Troça Carnavalesca Mista Batutas de Água Fria, Urso Cangaçá de Água Fria.

18h30 - Maestro Spok - Participações de Chico Cesar, Fabiana Cozza, Orum e Bongar

20h - Vanessa da Mata

22h - Iza

0h - Raphaela Santos



Olinda



Segunda-feira (09)

Cortejo – Noite dos Tambores Silenciosos

Local: Praça João Alfredo

Concentração: 19h20

Saída: 20h



Quarta-feira (11)

Cortejo – Encontro de Palhaços

Local: Mercado da Ribeira

Concentração: 17h

Cortejo – ABANFOLIA

Local: Praça do Carmo

Concentração: 17h30

Saída: 18h

Palco Pernambuco meu País - Polo Erasto Vasconcelos (Praça do Carmo)



Quinta-feira (12/02)

Abertura do Carnaval de Olinda 2026

Cortejo "Tá Todo Mundo Aqui"

Orquestra Henrique Dias com participação de Isadora Mello, Ricardo Pessoa, Juba, Larissa Lisboa

Priscila Senna

Alceu Valença

Nação Zumbi

Sexta-feira (13)

Segundo dia do Carnaval de Olinda 2026

Breggae

Dada Boladão com participação de MC Leozinho

Amigas do Brega

Raphaela Santos

Theuzinho