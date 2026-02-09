Carnaval 2026: confira agenda da semana de abertura oficial da folia no Recife e Olinda
Com a chegada da semana que marca o início do Carnaval 2026 de Recife e Olinda, o Diario de Pernambuco reuniu as principais festividades que irão acontecer entre esta segunda (09) e sexta (13)
Noite dos tambores silenciosos no carnaval de Olinda: batuques nos sempre fazem mexer o corpo, independentemente de nossa origem. Foto: Paulo Paiva/Esp. DP/D.A Press ()
A subida do Galo Gigante, Noite dos Tambores Silenciosos e abertura oficial do Carnaval 2026 de Olinda e Recife. Essas são algumas das opções em que os foliões poderão curtir as festividades momescas nesta semana, que marca o início da folia que se estenderá até a Quarta-Feira de Cinzas.
Durante esta segunda-feira (09) e sexta-feira (13), haverá diversos shows, em Olinda e Recife, de artistas como João Gomes, Alceu Valença, Priscila Senna e Raphaela Santos, além de diversas outras prévias carnavalescas.
Diante de todos esses eventos que irão acontecer durante essa semana, o Diario de Pernambuco reuniu a programação das principais festividades que irão acontecer nesta semana.
Subida do Galo
Antes mesmo da abertura oficial do Carnaval do Recife 2026, marcada para esta quinta-feira (12), a já tradicional subida da escultura do Galo Gigante irá abrilhantar a paisagem da Ponte Duarte Coelho, na área central do Recife, interditada desde este sábado (07).
Ao todo, a escultura pesa oito toneladas e tem 32 metros de altura. Entre os elementos de destaques da escultura estão: a perna do Galo, que recebe aplicação de mosaicos produzidos a partir de lonas e tecidos descartados; biojoias, desenvolvidas por meio do reaproveitamento de materiais, como conchas do mar e rede de pesca; uma pulseiras artesanais reutilizáveis e uma cauda com sobrinhas de Carnaval.
Além desses elementos, a escultura com um coração, que representa o coração fraterno de Dom Hélder Câmara. Essa parte do Galo Gigante é confeccionada com papelão, papéis figurados e técnicas como colagem e papel machê.
A paleta de cores predominante será verde, azul e amarelo, em referência à expectativa em torno da seleção brasileira e da Copa do Mundo. Com o tema “Galo Folião Fraterno”, a alegoria de 2026 presta tributo a Dom Helder, reconhecido como uma das vozes de resistência à ditadura militar.
Abertura do Carnaval 2026 no Recife
Após o Galo Gigante reverenciar o Centro do Recife, será a vez do Marco Zero iniciar sua folia com a abertura oficial do Carnaval do Recife 2026, com os shows de João Gomes, que traz para a capital pernambucana a apresentação, com os cantores Jota.Pê e Mestrinho, do álbum Dominguinhos
A abertura oficial, que acontecerá nesta quinta-feira (12), também contará apresentações de Priscila Senna; Lenine, com participação de Anavitória, Maestro Spok, Liniker, os Garotin e Bongar; e do Encontro de Nações de Maracatu (Tumaraca).
Na sexta-feira (13), a noite de folia vai ser comandada por mulheres, com apresentações de Iza, Raphaela Santos e Vanessa da Mata. Também haverá shows de Maestro Spok, com participação de Chico César, Orum, Bongar e Fabiana Cozza, além do Desfile das Agremiações Campeãs do Grupo Especial.
Este ano, o Carnaval do Recife 2026, que tem como tema "Carnaval do Futuro", homenageia o cantor Lenine, a iabassê Carmen Virgínia e o tradicional Bloco Carnavalesco Misto Madeira do Rosarinho, que completa 100 anos neste ano.
Noite dos Tambores Silenciosos em Olinda
Reconhecida como uma das cerimônias mais simbólicas do período pré-carnavalesco, a Noite dos Tambores Silenciosos será realizada nesta segunda-feira (9), no Sítio Histórico.
A concentração acontece a partir das 20h, nos Quatro Cantos, de onde as nações de maracatu seguem em cortejo até a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, em Bonsucesso.
Ao chegarem à igreja, os grupos se posicionam em frente ao templo, onde entoam loas e toques tradicionais. À meia-noite, os tambores são silenciados para a realização da obrigação religiosa conduzida por lideranças espirituais, em homenagem aos que vieram antes e à força da cultura afro-pernambucana.
Após o ritual, os batuques voltam a ecoar em conjunto, encerrando a cerimônia em um ato coletivo que simboliza resistência, fé e continuidade das tradições. Toda a cerimônia faz reverência aos ancestrais negros e às tradições de matriz africana, momento que mistura religiosidade e manifestação cultural.
Abertura do Carnaval 2026 de Olinda
A abertura oficial do Carnaval de Olinda 2026, que tem como tema “Tá Todo Mundo Aqui”, acontecerá na quinta-feira (12), a partir das 16h, com um cortejo pelas ruas do Sítio Histórico. Às 18h30, acontecerá o início das apresentações no Palco do Carmo, que contará no primeiro dia com shows de Priscila Senna, Alceu Valença e Nação Zumbi
Na sexta-feira (13), haverá a Sexta do Brega com apresentações de Raphaela Santos, Dadá Boladão com participação de MC Leozinho, Breggae, Amigas do Brega e Theuzinho
Este ano, a folia de Olinda irá homenagear quatro figuras importantes dentro das manifestações carnavalescas da cidade. Entre os homenageados estão Dona Aurinha do Coco (in memoriam); Ernane Lopes, referência histórica do Carnaval de Olinda, Eraldo Gomes e Maestro Lessa (in memoriam).
Programação da semana
Recife
Segunda-feira (9)
Comemoração do dia do frevo
Horário: 17h
Local: Praça Do Arsenal
Terça-feira (10)
Baile municipal da pessoa idosa
Horário: 14h
Local: Classic Hall
Encontro de Caboclinhos e Índios
Horário: 17h
Local: Praça Do Arsenal
Terça Negra Especial
Local: Pátio De São Pedro
Horário: 18h
Quarta-feira (11)
Bloco Nem Com Uma Flor
Local: Praça Do Arsenal
Horário 16h
Circuito Leda Alves da Cultura Popular
Local: Cais Da Alfândega
Horário: 17h
Clarins de Momo de Pernambuco
Local: Marco Zero
Horário: 17h
Ubuntu Encontro dos Afoxés
Local: Parque Santana
Horário: 17h30
Subida do Galo
Local: Ponte Duarte Coelho
Horário: 19h
Ensaio Geral das Nações de Maracatu (Tumaraca)
Local: Avenida Rio Branco
Horário: 18h
Quinta-feira (12)
Abertura do Carnaval Recife 2026
17h30 - Tumaraca - Encontro das Nações de Maracatu com participação de Luedji Luna, Karynna Spinelli, Gabi do Carmo e Bacnaré
19h30 - Lenine - Participação de Anavitória, os Garotin, Liniker, Bongar e Maestro Spok
22h - Dominguinho - Com João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho
0h - Priscila Senna
Sexta-feira (13)
Segundo dia do Carnaval do Recife 2026
16h - Recife Matriz da Cultura Popular - Desfile das Agremiações Campeãs do Grupo Especial - Bloco Lírico Com Você no Coração, Boi Mimoso da Bomba do Hemetério, Tribo Indígena Tapirapé, Clube Carnavalesco Misto Das Pás, Clube de Boneco Seu Malaquias, Grêmio Cultural e Arte Gigante do Samba, Maracatu Leão de Ouro, Maracatu Nação Estrela Brilhante do Recife, Tribo Indígena Orubá, Troça Carnavalesca Mista Batutas de Água Fria, Urso Cangaçá de Água Fria.
18h30 - Maestro Spok - Participações de Chico Cesar, Fabiana Cozza, Orum e Bongar
20h - Vanessa da Mata
22h - Iza
0h - Raphaela Santos
Olinda
Segunda-feira (09)
Cortejo – Noite dos Tambores Silenciosos
Local: Praça João Alfredo
Concentração: 19h20
Saída: 20h
Quarta-feira (11)
Cortejo – Encontro de Palhaços
Local: Mercado da Ribeira
Concentração: 17h
Cortejo – ABANFOLIA
Local: Praça do Carmo
Concentração: 17h30
Saída: 18h
Palco Pernambuco meu País - Polo Erasto Vasconcelos (Praça do Carmo)
Quinta-feira (12/02)
Abertura do Carnaval de Olinda 2026
Cortejo "Tá Todo Mundo Aqui"
Orquestra Henrique Dias com participação de Isadora Mello, Ricardo Pessoa, Juba, Larissa Lisboa
Priscila Senna
Alceu Valença
Nação Zumbi
Sexta-feira (13)
Segundo dia do Carnaval de Olinda 2026
Breggae
Dada Boladão com participação de MC Leozinho
Amigas do Brega
Raphaela Santos
Theuzinho