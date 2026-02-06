Deputada Maria Arraes relata ter sido assaltada em ponte no Recife: "medo e sensação de insegurança ficam"

Segundo o relato da parlamentar, o crime aconteceu na noite de quinta (5), em uma das pontes do bairro. "Em um período de 20 dias, esse foi o terceiro assalto que sofri", informou, na postagem

Deputada federal Maria Arraes (Francisco Silva/DP Foto)

A deputada federal Maria Arraes (SD) relatou, nesta sexta (6), nas redes sociais, ter sofrido um assalto praticado por bandidos armados, no Pina, na Zona Sul do Recife.

Segundo o relato da parlamentar, o crime aconteceu na noite de quinta (5), em uma das pontes do bairro.

“Em um período de 20 dias, esse foi o terceiro assalto que sofri”, informou, na postagem.

Pelo Instagram, ela contou que sofreu um assalto à mão armada enquanto voltava pra casa.

“Três indivíduos, dois homens e uma mulher, se aproximaram do meu carro com armas de fogo e levaram meu celular, o celular de José Ernani, motorista que estava me acompanhando, e alguns de nossos itens pessoais”, narrou.

Ainda segundo a deputada federal, “ apesar do susto”, ela e o motorista estão “bem fisicamente”.

“O medo, o impacto e a sensação de insegurança ficam”, declarou.

Outros crimes

Na postagem, Maria Arraes disse que nas outras ações criminosas não foram usadas armas de fogo.

O primeiro, acrescentou, em janeiro, quando levaram um tablet. ”No último domingo, meu marido também foi vítima de um assalto enquanto voltávamos de Olinda”, informou.

Por fim, ela disse que decidiu compartilhar a informação “com o coração apertado”.

“Ninguém deveria sair de casa e precisar voltar com medo, mas esse sentimento tem atormentado os pernambucanos e as pernambucanas, que já não conseguem andar na rua com segurança”, declarou.

