Ministro da Educação assina portaria que reajusta piso dos professores; valor chega a R$ 5.130,63

Ministro da Educação, Camilo Santana (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O ministro da Educação Camilo Santana assinou, nessa quinta-feira (29), a portaria que reajusta o piso salarial nacional dos professores da rede pública para R$ 5.130,63. O aumento é de 5,4% e vale para profissionais com jornada de 40 horas semanais em todo o país.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o ministro destacou que o reajuste garante ganho real à categoria. "Assinando aqui a portaria, compromisso do presidente Lula. Portaria que define o novo piso nacional do magistério brasileiro. Esse ano é ganho real para os professores. E o valor passa a ser R$ 5.130,63. Nenhum professor desse país, com 40 horas, pode ganhar menos que iss", afirmou.

Antes da atualização, o piso nacional do magistério era de R$ 4.867,77. Com o novo valor, o reajuste supera a inflação de 2025, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), que ficou em 3,9%. O crescimento representa um ganho real de aproximadamente 1,5 ponto percentual acima da inflação.

Segundo o Ministério da Educação, pela regra anterior o aumento seria apenas simbólico, em torno de 0,37%, o equivalente a pouco mais de R$ 18. A mudança, de acordo com a pasta, busca garantir mais previsibilidade e estabilidade nos reajustes do piso salarial.

O MEC também informou que a medida está alinhada à meta 17 do Plano Nacional de Educação, que prevê a equiparação do rendimento médio dos professores ao de outros profissionais com o mesmo nível de escolaridade, como forma de valorização do magistério brasileiro.