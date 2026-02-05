Sobrinho mata e queima tio, sequestra e executa mulher na Mata Norte

Caso foi desvendado pela Polícia Civil, que cumpriu mandados nesta quinta (5), em Itambé. Delegado disse que a motivação foi uma dívida

O caso envolve uma disputa familiar entre um tio e um sobrinho (Reprodução)

Um crime brutal foi desvendado pela Polícia Civil de Pernambuco, na Zona da Mata Norte do estado. O caso envolve uma disputa familiar entre um tio e um sobrinho.

Segundo a polícia, o sobrinho matou o tio, queimou um carro e carbonizou o corpo dele.

Em seguida, sequestrou a mulher do tio, exigiu a transferência de dinheiro por PIX e acabou matando essa mulher e jogando o cadáver no canavial.

Tudo isso foi descoberto pela equipe da Delegacia de Itambé, que realizou, nesta quinta (5), a Operação Heres.

Na ação, foram expedidos quatro mandados de busca e apreensão e dois de prisão. O tio está foragido. O comparsa que ajudou a praticar o duplo latrocínio foi preso.

Além do duplo homicídio, a dupla é apontada como responsável pelo crime de extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima. Ou seja, um sequestro.

“O crime teria sido provocado por uma dívida entre o tio e o sobrinho”, afirmou o delegado Felipe Pinheiro.

Como tudo aconteceu

Os crimes ocorreram no dia 11 de janeiro deste ano, nos municípios de Tracunhaém e Itambé.

Um dos corpos foi encontrado carbonizado no interior de um veículo incendiado, enquanto uma mulher foi localizada sem vida em um canavial, na zona rural de Itambé.

A polícia ressaltou que os crimes foram praticados com “extrema violência".



Investigação

As investigações, coordenadas pelo delegado Felipe Pinheiro, da Delegacia de Itambé, indicam que o crime foi planejado, “demonstrando uma atuação premeditada e organizada”.

A operação contou com a participação de 25 policiais civis e foi realizada nos municípios de Carpina/PE e Campina Grande/PB, com o apoio da assessoria do Núcleo de Inteligência da Zona Norte (NIZN/DINTEL).