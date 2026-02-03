Galo da Madrugada fecha mais uma parceria para o desfile deste ano

Empresa Vivo vai comandar um dos trios elétricos do desfile no sábado de Zé Pereira

A 1ª Corrida do Galo levou uma multidão na manhã deste domingo (28) (Foto: José Marcos)

De olho no público que reverencia o maior bloco de rua do mundo, pelo quarto ano consecutivo, o Galo da Madrugada fechou parceria com a telefônica Vivo - que vai colocar um trio exclusivo da marca no desfile do Sábado de Zé Pereira.

A atração principal só deverá ser anunciada na próxima semana – quando o Galo anunciar a programação completa.



“Essa linda parceria reflete a importância estratégica de Pernambuco e dos nossos quase três milhões de clientes em todo o estado, além da relevância do Galo da Madrugada como símbolo cultural do país. Reforça também nossa atuação como uma das maiores apoiadoras da agenda cultural brasileira, com investimentos contínuos em música, artes e grandes celebrações populares em diferentes regiões do Brasil”, afirma Karina Tenório, diretora regional da Vivo.



Os clientes da empresa ainda poderão garantir um espaço no camarote ou no carro de apoio que estará acompanhando o trio elétrico.



Para garantir um lugar na festa durante o sábado de Zé Pereira, clientes elegíveis ao Vivo Valoriza, programa de relacionamento da marca, podem resgatar, a partir de amanhã (4), ingressos para o camarote, exclusivo para clientes da categoria V e Platinum, ou para o carro de apoio disponível para todas as categorias.



“O patrocínio da Vivo ao Galo da Madrugada integra movimentos mais amplos da marca. Com o posicionamento “Tem tempo para tudo”, a Vivo, consciente do seu papel como líder de tecnologia, vem convidando o público a desacelerar e equilibrar o uso de telas, uma forma de promover a saúde mental”, explica a empresa.