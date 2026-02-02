Com 1,5 milhão de processos, novo presidente do TJPE aponta desafios: "prestar serviço sem perder qualidade"

Desembargador Francisco Bandeira de Mello tomou posse, na tarde desta segunda-feira (2), como presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) para o biênio 2026/2028

Desembargador Francisco Bandeira de Mello tomou posse, na tarde desta segunda-feira (2), como presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) para o biênio 2026/2028. (Karol Rodrigues/DP )

O desembargador Francisco Bandeira de Mello tomou posse, na tarde desta segunda-feira (2), como presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) para o biênio 2026/2028. A solenidade começou às 16h, em sessão solene no Salão do Pleno, no Palácio da Justiça, no Centro do Recife.

Também assumiram os cargos da nova Mesa Diretora os desembargadores Alberto Nogueira Virgínio, como 1º vice-presidente; Fausto de Castro Campos, na 2ª Vice-Presidência; e Alexandre Guedes Alcoforado Assunção, como corregedor-geral da Justiça.

O desembargador Francisco Bandeira de Mello destacou que o foco de sua gestão será dar celeridade nos processos que o TJPE acumula, mas acelerá-los com responsabilidade.

“O nosso desafio é prestar esse serviço em escala industrial sem perder a qualidade. Porque eu sempre digo duas coisas que me parecem fundamentais. É preciso julgar em tempo, para que o processo permaneça útil para os litigantes. Se não respeitarmos esse tempo útil, teremos estatística, mas não teremos justiça. Por outro lado, se focarmos apenas na celeridade, podemos chegar depressa, porém ao lugar errado. Há necessidade de conciliar celeridade e consistência, tanto na condução dos processos quanto nas decisões”, afirma.

De acordo com o desembargador, atualmente o TJPE possui mais de 1,5 milhão de processos. “No ano passado, foram distribuídos exatamente 576.816 processos para os juízes. Os juízes de primeiro grau praticaram mais de 3 milhões de atos, sendo mais de 680 mil sentenças. No segundo grau, os desembargadores praticaram mais de 380 mil atos, sendo 106 mil acórdãos. Os acórdãos são julgamentos colegiados, realizados nos diversos órgãos colegiados do Tribunal”, detalha.

A programação do dia teve início pela manhã, com uma Missa de Ação de Graças, celebrada às 9h, na Igreja da Ordem Terceira de São Francisco, no bairro de Santo Antônio.

Após a solenidade de posse, às 16h, os novos dirigentes recebem cumprimentos no mesmo espaço. À noite, está previsto um jantar por adesão com convidados. A atual Mesa Diretora é eleita pelo Pleno do TJPE, em sessão extraordinária realizada em 3 de novembro, conforme o regimento interno do Tribunal.

Em seu discurso, o ex-presidente do TJPE, o desembargador Ricardo Paes Barreto, destacou as ações de sua gestão. "A relação com os poderes foi intensa e amplamente transparente, assim como com a mídia pernambucana. Agora chega a hora de passarmos a presidência ao querido amigo e colega Francisco Bandeira de Mello, com a consciência leve e buscando viver a vida que me resta com a dignidade e a responsabilidade que sempre nortearam a minha conduta."

Também presente no evento de posse, a governadora Raquel Lyra agradeceu ao desembargador Ricardo Paes Barreto e falou das expectativas para a nova gestão do TJPE. "Agradecemos pela dedicação, pelo exemplo de compromisso institucional e pela atuação respeitosa e brilhante nesta Corte. Inicio este ano do Judiciário com um profundo sentimento de respeito institucional e de responsabilidade republicana."

Perfil do novo presidente do TJPE

Natural do Recife, o desembargador Francisco Bandeira de Mello ingressa no Tribunal de Justiça de Pernambuco em 2006, pelo quinto constitucional da advocacia. Com trajetória marcada pela atuação na Procuradoria-Geral do Estado e por funções estratégicas no TJPE, preside comissões relevantes, dirige a Escola Judicial de Pernambuco (Esmape) no biênio 2022/2023 e exerce, até a posse, o cargo de corregedor-geral da Justiça.

Integra a 2ª Câmara de Direito Público e a Seção de Direito Público, além de compor o Conselho da Magistratura. À frente da Presidência, assume o desafio de conduzir o Judiciário pernambucano em um cenário de alta demanda processual e metas nacionais de produtividade e eficiência.

