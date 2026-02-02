"Um remédio para a alma", diz mãe de paciente de do IMIP sobre o bloco Miolinho Mole

Bloco Miolinho Mole, dos Doutores da Alegria, levou folia para pacientes do Imip (RAFAEL VIEIRA/DP)

Toda a folia do bloco Miolinho Mole dos Doutores da Alegria, que desfilou nesta segunda-feira (2) pelos corredores do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), nos Coelhos, na área central do Recife, promoveu um momento de alegria e descontração para crianças da ala de pediatria da unidade, algo proporciona um “remédio para alma” das famílias dos pacientes.

“Toda essa folia dos Doutores da Alegria deixa o ambiente mais leve, pois traz a realidade lúdica da criança, que é cheia de alegria, brincadeiras, músicas e cores vivas”, explicou Isabelly Huanna, de 27 anos, que está com a filha de dois anos se recuperando de uma cirurgia cardíaca.

“Tudo isso traz um conforto muito grande não só para elas, mas também para os pais, pois entramos com medo do que vai acontecer com o nosso filho. Os Doutores da Alegria proporcionam um remédio para a alma de todos que estão aqui”, completou.

Isabelly, natural de Bezerros, no Agreste de Pernambuco, descobriu que a filha, com um ano, tinha um comunicação interatrial (CIA), cardiopatia congênita caracterizada por uma abertura no septo que separa os átrios direito e esquerdo.

Com o passar do tempo, foi observado que a filha Ana Lívia, ao completar dois anos, precisaria passar por um procedimento cirúrgico para correção do septo, algo realizado na semana passada.

Apesar de toda cirurgia e recuperação está seguindo um ritmo correto, Ana Lívia deve passar esses dias no IMIP, com expectativa de alta para a próxima semana, algo que irá gerar uma folia na família natural da Terra do Papangus.

“Apesar da pouca idade, Ana Lívia é a mais animada de todos os meus filhos e gosta muito de curtir o Carnaval de Bezerros. Ela gosta de dançar e brincar, apesar dela estar um pouco quieta nos últimos dias por conta da cirurgia. Por conta das crianças, demos uma diminuída na curtição do Carnaval, mas sempre costumamos brincar essa folia. Por isso, que quando os Doutores da Alegria chegaram aqui, trouxe aquela ideia de familiaridade”, ressaltou Isabelly Huanna, mãe de mais dois filhos, de um e seis anos.

Importância desses momentos de descontração

Esses momentos de descontração, como os proporcionados pelos Doutores da Alegria têm um papel importante no processo de recuperação dos pacientes, algo que é comprovado cientificamente por estudos qualitativos.

“Existem vários estudos qualitativos que mostram que principalmente no processo de recuperação de doenças crônicas, em que os pacientes precisam de internamentos prolongados, esses momentos de descontração ajudam na recuperação dos pacientes, pois permitem com que eles tenham um momento de interação, com sorrisos e muita felicidade”, explicou a cardiologista e pediatra do IMIP, Marta D’Albuquerque.

Para pacientes mais velhos, como Jardson Júnior, de 13 anos, que está aguardando uma cirurgia cardíaca no IMIP, toda essa folia faz com que eles se preocupem menos com os procedimentos que irão passar.

“Tudo isso é muito importante. Traz uma alegria muito grande para todas as crianças que estão aqui. Todos esses pacientes ficam muito pensativos com o procedimento que irão passar, mas quando essa folia vem, todos esses pensamentos passam e eles se divertem muito”, destacou a mãe de Jardson, Suelane Ramos, de 32 anos, que viu o filho entrar na folia dos Doutores da Alegria.

Esses momentos de descontração também são importantes para as famílias que acompanham os pacientes. Eles promovem um momento de socialização para aqueles que vivenciam diariamente cada procedimento médico.

“Sabemos que é um momento complicado tanto para as crianças, mas também para as mães que vivenciam de fato isso. Quando uma criança fica doente, não é só a criança que lida com essa enfermidade, toda a família participa dessa recuperação, principalmente as mães que acabam perdendo esses momentos de socialização de estar com a família, aproveitar o carnaval, entre outras festividades”, ressaltou Marta D’Albuquerque.

Programação dos Doutores da Alegria

O bloco Miolinho Mole do Doutores da Alegria, que nesta 19ª edição homenageia o cantor Chico Science, que completaria 60 anos no dia 13 de março deste ano, também passará por outros quatro hospitais do Recife.

Além do IMIP, o bloco Miolinho Mole passará nesta quarta (04) no Hospital da Restauração (HR), no Derby. Na próxima semana, os palhaços irão passar pelo Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC), Procape e o Hospital Barão de Lucena (HBL).

Os cortejos carnavalescos dos palhaços começam às 10h, com exceção no HUOC, onde o bloco começa às 9h30, e no Procape, às 11h.

Para marcar a homenagem a Chico Science, a roupa de trabalho dos Doutores da Alegria, o tradicional jaleco, ganhou um adereço de cabeças de caranguejo, desenhadas pelo aderecista Antônio Olivier.

Além da homenagem a um dos fundadores do manguebeat pernambucano, o Miolinho Mole misturou os ritmos de Pernambuco e Bahia, incrementando um “trio elétrico” inédito, inspirado naqueles equipamentos de Dodô e Osmar, que transformou o carnaval baiano.

"O foco do nosso trabalho é o resgate do lado saudável da criança. O Miolinho Mole é o momento de extravasar, de brincar, de olhar para a potência que é essa festa popular, tão importante para pernambucanos e baianos, para os brasileiros", diz Arilson Lopes, coordenador artístico da unidade Recife dos Doutores da Alegria.

O bloco Miolinho Mole reúne o elenco inteiro dos Doutores da Alegria, que durante todo o ano realizam, por duas vezes por semana, as visitas em ambulatórios pediátricos do Recife.

Programação do bloco Miolinho Mole:

4/2, quarta-feira, às 10h, no Hospital da Restauração

10/2, terça-feira, às 9h30, no Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC) e às 11h, no Procape

12/2, quinta-feira, às 10h, no Hospital Barão de Lucena

Doutores da Alegria

Doutores da Alegria é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que introduziu a arte do palhaço no universo da saúde, intervindo junto a crianças, adolescentes e outros públicos em situação de vulnerabilidade e risco social em hospitais públicos.

A organização é mantida por doações de pessoas físicas e jurídicas. Atualmente, a captação de recursos junto às empresas e associações empresariais é possível por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) e Imposto de Renda (até 4% do lucro presumido na declaração).

Pessoas físicas podem contribuir via site dos Doutores da Alegria, pelo programa Nota Fiscal Paulista, programas de milhagem e também pelo Imposto de Renda (até 6% do valor da declaração).

Os recursos das contribuições permitem a continuidade e a expansão das atividades e da estrutura do grupo, a realização de atividades de formação, oficinas e o aprimoramento técnico dos artistas.

