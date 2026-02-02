Carnaval 2026: Com Alceu, Nação Zumi e Priscila Senna, Olinda divulga parte de programação; confira
Publicado: 02/02/2026 às 11:12
Alceu Valença (Foto: Kaio Cads/Divulgação)
A Prefeitura de Olinda, no Grande Recife, divulgou, nesta segunda (2), a programação do Carnaval 2026.O tema da festa este ano é “Tá Todo Mundo Aqui”.
O evento começa oficialmente no dia 12 de fevereiro. Ao longo dos seis dias, estão previstas apresentações de Alceu Valença, Nação Zumbi, Priscila Senna, Fundo de Quintal, Molejo, Lexa, Cordel do Fogo Encantado, Joyce Alane, Raphaela Santos, Siba, Maneva, além de orquestras, mestres e participações especiais.
O Carnaval 2026 terá brega, frevo, samba, mangue, o pop e a música popular, nos palcos e nas ladeiras do Sítio Histórico.
Programe-se
Palco Pernambuco meu País – Erasto Vasconcelos
QUINTA-FEIRA (12)
Cortejo “Tá Todo Mundo Aqui”
Orquestra Henrique Dias, com participação de Isadora Mello, Ricardo Pessoa, Juba e Larissa Lisboa
Priscila Senna
Alceu Valença
Nação Zumbi
SEXTA-FEIRA (13)
Breggae
Dada Boladão com participação de Mc Leozinho
Amigas do Brega
Raphaela Santos
Theuzinho
SÁBADO (14)
Nena Queiroga
Marron Brasileiro com participação do Maestro Israel de França
Joyce Alane
Martins
Maeana
DOMINGO (15)
Gangga Barreto
Isadora Melo
Fundo de Quintal
Mombojó
Eddie
Molejo
SEGUNDA (16)
Orquestra do Maestro Oseas com participação de Lais Sena
Maciel Salu
Maneva
Almerio
Siba
Lexa
TERÇA (17)
Nailson Vieira
Leo da Bodega
Devotos
Academia da Berlinda
Orquestra de Bolso
Cordel do Fogo Encantado