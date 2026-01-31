Terceira edição da Corrida do Galo acontece neste domingo (1º)

Competição, já considerada a grande prévia do Galo, terá shows de frevo e prevê reunir cerca de 20 mil pessoas na Avenida Guararapes, no Centro do Recife

Corrida do Galo vai para a sua 3ª edição (DIVULGAÇÃO)

Neste domingo (1º), o Galo da Madrugada realiza a 3ª edição da Corrida do Galo. A previsão é reunir cerca de 20 mil pessoas na Avenida Guararapes, no Centro do Recife, entre corredores e público em geral.

A programação inclui shows de frevo que acontecem ao término do evento -, irá premiar os melhores colocados nas categorias de 5km e de 10km e, ainda, as melhores fantasias individual e em grupo. Para a terceira edição, o número de inscrições gira em torno de 6 mil.

“A Corrida do Galo veio como a realização de um grande sonho que tínhamos de antecipar um pouco essa folia e, ao mesmo tempo, contemplar aquelas pessoas que, vez ou outra, víamos correndo na rua enquanto a gente montava as estruturas para o desfile. Em 2024, realizamos a primeira edição, já com 2 mil inscritos e, no ano passado, conseguimos dobrar esse número”, conta Guilherme Menezes, diretor de Marketing do Galo e organizador da competição.

TRAJETO

O percurso, que inclui as avenidas Guararapes (próximo aos Correios, largada e chegada), Dantas Barreto e Sul, além do Forte das Cinco Pontas e Praça Sérgio Loreto, passa por uma pequena mudança este ano.

Quem for correr pelos 10 km, não vai mais passar pelo trecho final da Avenida Sul (em razão de obras neste local), mas desviar pelo Cabanga até o início da Via Mangue, próximo ao Shopping Riomar.

“Acreditamos que vai ficar até melhor para os competidores, por se tratar de uma área mais plana e larga”, avalia Guilherme.

Mudança também no horário da largada, um pouco mais cedo em relação aos anos anteriores: 5h25 para os competidores PCD’s (Pessoas com Deficiência), 5h30 para a categoria de 10km e 5h40 para a de 5km.

PREMIAÇÕES

Os três primeiros colocados - masculino e feminino - das categorias de 5km e de 10km receberão troféus. Para os vencedores dos 10 km, haverá também premiações em dinheiro: R$2 mil, R$1 mil e R$500 (para o 1º, 2º e 3º lugares, respectivamente).

O Galo da Madrugada mantém a tradição dos anos anteriores e irá também premiar os corredores com as melhores fantasias. Na categoria individual, o 1º lugar irá receber troféu, duas camisas oficiais do Galo e dois acessos ao Camarote Polo do Galo ou a um trio elétrico no desfile do bloco; o 2º lugar, troféu, duas camisas oficiais do Galo e R$ 500; e o 3º lugar, troféu, duas camisas oficiais do Galo e R$ 250.

Prêmio também para o grupo, de até seis pessoas, com a melhor fantasia: camisas oficiais do bloco, acesso ao Camarote Polo do Galo ou a um trio elétrico no desfile do bloco e, ainda, R$ 1 mil.

SERVIÇO



3ª Corrida do Galo

Data: 1º de fevereiro de 2026 (domingo)

Largada: Avenida Guararapes (próximo aos Correios)

Horário de largada: 5h25 (PCD’s), 5h30 (10km) e 5h40 (5km)

Premiações: três primeiros colocados (masculino e feminino) 5 km e 10 km; três primeiros colocados fantasia individual; primeiro colocado fantasia em grupo (máximo de seis pessoas).

Trio elétrico com Maestro Forró e convidados surpresa ao término da competição