Rei e rainha do Carnaval 2026 são escolhidos em noite de disputa
A disputa do Concurso de Rei Momo e Rainha do Carnaval do Recife aconteceu nesta sexta-feira (31/01) no Pátio de São Pedro. Dentre os jurados estava bailarino e coreógrafo, José Carlos Arandiba, o Zebrinha
Publicado: 31/01/2026 às 10:41
Amanda Lira e Valter Ferreira, rainha e rei do Carnaval do Recife 2026 (Divulgação/Prefeitura do Recife)
Amanda Lira e Valter Ferreira foram escolhidos e são o novo casal real do Carnaval do Recife 2026. A disputa aconteceu na passarela do Pátio de São Pedro na noite da sexta-feira (31/01).
Os vencedores foram coroados para uma intensa e rica agenda até a Quarta de Cinzas e permanecem no posto da alegria até o próximo carnaval.
Os vencedores recebem premiação de R$ 30 mil e a missão de representar o Carnaval do Recife em eventos diversos numa agenda intensa durante o ciclo momesco.
Ao posto de vossas majestades disputaram a coroa 18 homens e 15 mulheres. Os concorrentes desfilaram em grupo dentro de suas categorias e, em seguida,individualmente ao som da Orquestra Popular do Recife, regida pelo Maestro Ademir Araújo.
REQUISITOS
Domínio das técnicas do frevo, desenvoltura, elegância, alegria e simpatia foram avaliados. Mas o frevo no pé era o quesito de destaque. A missão agora é reinar na festa mais animada e esperada do Brasil. Evoé e vida longa ao casal momesco.
RAINHA
Vossa Majestade, a Rainha do Carnaval do Recife 2026, Amanda Lira, vem do bairro do Pina, tem 29 anos e vive a cultura popular há duas décadas.
"A emoção consome meu corpo nesse momento. É um sonho realizado e eu vou fazer jus a este reinado", disse a rainha.
REI
Valter Ferreira é o novo Rei Momo do Carnaval do Recife. Aos 43 anos de idade, o dançarino de arte popular esbanjou energia numa performance que arrancou aplausos e gritos de animação da plateia atenta.
"Esse será um reinado de luz, esperança e de muita alegria. Eu estou muito emocionado", disse o monarca.
JURADOS
Dentre os sete nomes que compuseram a banca de jurados esteve o bailarino e coreógrafo José Carlos Arandiba, conhecido como Zebrinha.
Ao lado dele tiveram a missão de eleger o par que forma a nova realeza do Carnaval do Recife a secretária de Cultura do Recife, Milu Megale; o presidente da Fundação de Cultura Cidade do Recife, Marcelo Canuto; Carmem Virgínia, uma das homenageadas do Carnaval do Recife 2026; Marco Aurélio, secretário de Direitos Humanos e Juventude; Romildo Alves, estilista e designer de moda; e o carnavalesco Pai Messias de Ogum.