Sisu 2026: Pernambuco registra 16.850 aprovados na chamada regular

Pernambuco ficou entre os estados com maior número de aprovados no Sisu 2026. Ao todo, 16.850 candidatos garantiram vaga em instituições públicas de ensino superior no estado durante a chamada regular do programa.

No cenário nacional, o processo seletivo aprovou 271.789 estudantes, o que corresponde a 99,14% das mais de 274 mil vagas ofertadas. Do total de aprovados, 129.386 entraram pela ampla concorrência, 124.064 pelo sistema de cotas e 18.339 por ações afirmativas próprias das instituições.

Esta foi a maior edição da história do Sisu em número de instituições participantes: 136 universidades e institutos públicos. O resultado individual foi divulgado, nessa quinta-feira (29), pelo Ministério da Educação (MEC) e pode ser consultado no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Entre os aprovados em todo o país, mais de 17 mil são elegíveis ao Pé-de-Meia Licenciaturas, iniciativa do MEC voltada a estudantes que pretendem seguir carreira docente. No total, mais de 72 mil candidatos conquistaram vagas em cursos presenciais de licenciatura.

Pernambuco aparece entre os cinco estados com mais aprovados, atrás apenas de Minas Gerais (33.778), Rio de Janeiro (30.533), Bahia (23.477) e Paraíba (21.863).

Nesta edição, o Sisu recebeu inscrições de mais de 1,8 milhão de candidatos, que disputaram vagas em 7,3 mil cursos, distribuídos em 587 municípios. O número de inscritos cresceu 39% em comparação com 2025.

Como cada candidato pôde escolher até duas opções de curso, o sistema registrou mais de 3,4 milhões de inscrições. A maior parte dos participantes buscava vagas em universidades federais, seguida por estaduais, municipais e institutos federais. Medicina foi o curso mais concorrido do processo seletivo.