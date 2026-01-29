Drama de 'Coragem': cão comunitário é encontrado ferido após oito dias sumido no Grande Recife

O cão comunitário 'Coragem' passou oito dias sumido (Reprodução/Redes sociais)

Dias após a divulgação do crime contra o cão Orelha, em Santa Catarina, um novo caso de maus-tratos contra um cachorro foi denunciado em Pernambuco.

O cão comunitário Coragem, que vive no Curado IV, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, foi encontrado com ferimentos nos testículos e em uma das patas após passar oito dias desaparecido. O animal foi abandonado há cerca de três anos e, desde então, passou a circular pelas ruas do bairro, onde era conhecido e cuidado por moradores.

A ausência do cão foi sentida por moradores da comunidade, que estranharam o sumiço por mais de uma semana. Coragem reapareceu na casa de uma moradora chamada Helena, apresentando dificuldades para andar.

Além do problema na pata traseira, o cachorro tinha ferimentos graves e infeccionados nos testículos. Segundo relatos divulgados em páginas da internet que acompanham fatos do bairro, há a suspeita de que o animal tenha sido atingido com um espeto.

Após o resgate, a família de Helena comprou medicamentos para tratar os ferimentos. Um veterinário também atendeu a um chamado da comunidade e realizou o atendimento de forma gratuita. O caso foi denunciado à polícia, que deve investigar a situação.