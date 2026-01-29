Dragagem do Rio Beberibe: governo abre licitação da obra com valor previsto de R$ 147 milhões

Obras de dragagem do Rio Beberibe contemplam também o desassoreamento de um trecho de 5,5 km de extensão, entre a Avenida Cidade do Monteiro, em Porto da Madeira, Zona Norte do Recife, e a Escola de Aprendizes Marinheiros, em Olinda

Avaliação da qualidade da água de um trecho da bacia hidrográfica do Rio Beberibe, localizado no Recife, foi feito de agosto do ano passado até esse mês de maio. (Foto: Divulgação)

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) do governo estadual deu a largada no processo licitatório para a contratação da empresa responsável pela dragagem do Rio Beberibe, no trecho entre o Recife e Olinda.

O edital foi publicado no Diário Oficial da última terça-feira (27) e o valor da obra está estimado em R$ 147.441.140,98.



Conforme o edital, estão contempladas obras de engenharia de macrodrenagem, dragagem por sucção, recomposição e ampliação da calha do Rio Beberibe.



Também está previsto o desassoreamento de um trecho de 5,5 quilômetros de extensão, entre a Avenida Cidade do Monteiro, em Porto da Madeira, Zona Norte do Recife, e a Escola de Aprendizes Marinheiros, em Olinda.



“Esta obra representa dignidade para quem vive às margens do Beberibe e convive, a cada inverno, com o medo da chuva e do rio. Estamos enfrentando um problema histórico com uma intervenção estruturadora”, afirmou Pedro Ribeiro, secretário executivo de Periferias da Seduh.



“Cuidar do rio é, acima de tudo, cuidar das pessoas que vivem ao seu redor”, completou.



O trecho do Beberibe a ser dragado atualmente apresenta, além de assoreamento, redução da capacidade hidráulica e processos erosivos nas margens, segundo a Seduh.



Assim como outros problemas relacionados com ausência de manutenção preventiva e impactos ambientais e sanitários, que contribuem para inundações recorrentes e a degradação da qualidade de vida da população ribeirinha.



“Com essa intervenção, estaremos reduzindo os riscos de alagamento e, ao mesmo tempo, recuperando o rio”, explicou a diretora de obras da secretaria executiva de Desenvolvimento Urbano da Seduh, Rafaella Dantas.



Outras intervenções previstas pela secretaria incluem a recomposição e regularização do leito e das margens, a ampliação da seção hidráulica em trechos críticos, a estabilização de margens e taludes, a remoção de resíduos sólidos e vegetação invasora, além de ações de recuperação ambiental e urbana no entorno do Rio Beberibe.