"Pela 2ª vez temos que enterrar minha filha", diz mãe de criança que teve túmulo violado em São Lourenço da Mata

O túmulo da criança foi encontrado violado na manhã desta terça-feira (28), no Cemitério Morada Eterna, no Centro de São Lourenço da Mata

Eduarda Freitas é a mãe da criança que teve túmulo violado em São Lourenço da Mata (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

“Nós estamos dilacerados, porque pela segunda vez temos que enterrar minha filha.” declarou Eduarda Freitas, mãe da criança, de 2 anos, após o túmulo da criança ter sido violado no Cemitério Morada Eterna, no centro de São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.

O caso foi descoberto na manhã da terça-feira (27).

Segundo a mãe, a família foi informada por uma amiga, que foi visitar o túmulo da criança. No local, ela percebeu que a sepultura estava aberta e sem o corpo.

Funcionários e a administração do cemitério afirmaram não ter realizado qualquer intervenção.

Segundo Eduarda, a família foi avisada por volta das 10h40.

O seu cunhado chegou primeiro ao cemitério e encontrou o caixão a cerca de 200 metros do túmulo, com a tampa aberta.

"Meu cunhado viu o caixão lá e viu o corpo da minha filha longe do local", relatou.

Informações repassadas pela perícia revelam que o corpo da menina permanecia intacto e sem indícios de violação.

Na manhã desta quarta-feira (28), Eduarda esteve no Instituto de Medicina Legal (IML) para tratar da liberação do corpo da filha.

Segundo ela, o procedimento não foi concluído no mesmo dia porque depende de autorização da delegacia de São Lourenço da Mata. A família aguarda a liberação para realizar um novo sepultamento.

Ainda de acordo com ela, a liberação deve ocorrer na manhã desta quinta-feira (29) e o corpo deve retornar para o mesmo túmulo.

Eduarda afirmou que não houve contato imediato da Prefeitura de São Lourenço da Mata após o ocorrido.

Segundo ela, a gestão municipal só procurou a família após a repercussão do caso na imprensa.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de São Lourenço da Mata. A Polícia Civil de Pernambuco informou que um inquérito foi instaurado e perícias solicitadas.

O diz a Prefeitura de São Lourenço da Mata

A Prefeitura de São Lourenço da Mata, via nota oficial, disse que lamenta o ocorrido no Cemitério Morada Eterna, nesta terça-feira (27), e prometeu abrir sindicância para apurar o fato mencionado.

“Tudo será devidamente esclarecido, com a adoção das medidas cabíveis. A Secretaria de Desenvolvimento Social estará acompanhando a família, prestando todo o suporte necessário.

Reiteramos que o caso também será investigado pela Polícia Civil e pelo Instituto de Criminalística. A gestão municipal reafirma seu compromisso com a transparência, a responsabilidade e o cuidado com as pessoas.”, conclui a nota.

