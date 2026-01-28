Aumento de passagem de ônibus: estado contesta suspensão de reajuste determinada pela Justiça

O reajuste de 4,46%, que elevaria o Bilhete Único dos coletivos para R$ 4,50, a partir de 1º de fevereiro, foi barrado pelo Tribunal de Justiça.

O governo de Pernambuco entrou com um recurso na Justiça para contestar a suspensão do aumento da passagem de ônibus no Grande Recife.

O reajuste de 4,46%, que elevaria a tarifa dos coletivos para R$ 4,50, no Bilhete Único, a partir de 1º de fevereiro, foi barrado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

Nesta quarta (28), a Procuradoria Geral do Estado de Pernambuco (PGE-PE) informou que apresentou recurso contra a decisão do TJPE.

No recurso, segundo a PGE-PE, o governo “sustenta a legalidade do reajuste e aguarda decisão judicial".

Batalha jurídica

Na segunda (26), a PGE–PE informou que recebeu a intimação da decisão que suspendeu o reajuste da tarifa do transporte público da Região Metropolitana.

Também nesta segunda, a Frente de Luta Pelo Transporte Público entrou com um pedido de audiência com a governadora Raquel Lyra (PSD).

No documento apresentado, o movimento alega que o governo estadual não vem permitindo a participação dos conselheiros da sociedade civil nos debates sobre os rumos do transporte na Região Metropolitana.

O movimento conseguiu na sexta-feira (23) uma decisão judicial do TJPE determinando a suspensão do aumento das passagens por indícios de irregularidades no processo.