Oito pessoas desapareceram por dia em Pernambuco em 2025; 25% eram crianças e adolescentes

Dados são do Painel de Indicadores Estatísticos de Desaparecimentos do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Dos 2.745 desaparecimentos registrados em 2025 em Pernambuco, 25% foram de crianças e adolescentes

Um a cada quatro desaparecimentos registrados em Pernambuco em 2025, foi de crianças ou adolescentes (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Oito pessoas desapareceram por dia em Pernambuco em 2025. Ao longo do ano passado, o estado registrou 2.745 desaparecimentos, e 25% desses casos envolveu crianças e adolescentes. Os dados são do Painel de Indicadores Estatísticos de Desaparecimentos do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

A pasta também registrou uma média de 228 pessoas desaparecidas por mês em território pernambucano.

O levantamento é feito a partir de dados fornecidos pelos estados e pelo Distrito Federal para o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp).

Perfil

Do total de desaparecidos, 1.674 são homens, o que equivale a 60% dos casos. Os desaparecimentos de mulheres representaram 33% do total, com 908 registros. Por fim, 5,9% das pessoas desaparecidas não tiveram o sexo informado.

Crianças e adolescentes

Ao todo, 695 pessoas entre 0 e 17 anos desapareceram em 2025 no Estado, segundo o painel. O número corresponde a 58 desaparecimentos por mês, e a dois casos registrados de sumiço repentino por dia.

A grande maioria das pessoas desaparecidas entre crianças e adolescentes desaparecidas são meninas. Foram 417 casos, o que representa 60% dos sumiços.

Desse total, 271 pessoas foram localizadas no último ano, afirma o levantamento.

Histórico

Nos últimos 10 anos, o Painel registra 31.249 desaparecimentos ocorridos em Pernambuco, o que representa uma média de 3.124 casos de desaparecimento por ano. Neste mesmo período, 8,596 pessoas foram localizadas, revela a pasta.

Entre 2015 e 2025, 8.506 crianças e adolescentes desapareceram no Estado, aponta o levantamento. Ainda conforme o estudo, 2.427 foram localizados.

Alguns casos de desaparecimentos ocorridos em 2025 foram registrados pelo Diario. Em abril, um homem de 39 anos foi localizado com vida após passar três dias desaparecido em Gravatá, no Agreste. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele havia interrompido o uso de medicamentos controlados e apresentava sinais de transtorno mental.

Em agosto, uma adolescente de 14 anos chamada Maria Clara Gomes da Silva, de 14 anos. Em agosto, ela desapareceu após fugir de casa, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife. A jovem foi encontrada com vida em Boa Viagem, na Zona Sul da capital Pernambucana, depois de três dias.

Desaparecimentos

De acordo com a lei brasileira, considera-se desaparecida toda pessoa cujo paradeiro seja desconhecido, independente do motivo.

Segundo a cartilha de orientações em casos de desaparecimentos do Governo Federal, é importante registrar um Boletim de Ocorrência assim que o desaparecimento for percebido, sem ser necessário aguardar 24h, e fornecer o máximo de informações detalhadas possíveis.

“É importante seguir todas as orientações fornecidas pelas autoridades policiais para garantir que a busca seja eficaz e segura”, destaca o documento.

Na divulgação de cartazes, a orientação é de sempre utilizar contatos fornecidos pela polícia para evitar trotes e golpes, e evitar divulgar telefones ou contatos pessoais.

O material também traz dicas de prevenção de desaparecimento de crianças. Confira as orientações: