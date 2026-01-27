MPT investiga caso de trabalhador que morreu eletrocutado em obra no Recife

O caso do trabalhador eletrocutado ocorreu na quinta-feira (22), nas proximidades da construção de um estabelecimento comercial, na Avenida 17 de Agosto.

O Ministério Público do Trabalho em Pernambuco (MPT-PE) investiga as circunstâncias do acidente de trabalho que resultou na morte de um trabalhador de 50 anos, eletrocutado durante uma obra no bairro de Casa Forte, na Zona Norte do Recife.

O caso ocorreu na quinta-feira (22), nas proximidades da construção de um estabelecimento comercial, na Avenida 17 de Agosto.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), a corporação foi acionada por volta das 10h35. No local, o engenheiro responsável pela obra informou que o trabalhador sofreu um choque elétrico enquanto realizava um serviço de solda.

“Com a instauração do procedimento, o MPT-PE adotará as diligências necessárias para esclarecer os fatos e apurar a eventual responsabilidade patronal, bem como verificar o cumprimento das normas de saúde e segurança no trabalho”, informou o MPT na segunda (26).

Como denunciar

Irregularidades trabalhistas podem ser comunicadas ao MPT em Pernambuco por meio do serviço de denúncias, disponibilizado no site do MPT em Pernambuco ou no aplicativo MPT Pardal, disponível para smartphones com sistemas Android e iOS. O órgão ministerial reforça que as denúncias podem ser feitas de forma anônima e sigilosa, destacando a importância do detalhamento das informações para que seja possível a apuração dos fatos noticiados.

Relembre o caso



A vítima ainda chegou a ser socorrida por policiais e levada para o Hospital Agamenon Magalhães, em Casa Amarela, também na Zona Norte da Capital, mas não resistiu aos ferimentos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), confirmou o acionamento, mas não chegou realizar o atendimento do trabalhador, pois ele já tinha sido retirado antes da chegada da ambulância.

