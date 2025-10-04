Governo de Pernambuco abre 1.999 vagas em seleção simplificada para Secretaria da Educação com salários de até R$ 4,8 mil

Secretaria da Educação de Pernambuco (Foto: Ademar Filho)

O Governo de Pernambuco publicou na última sexta-feira (03) um edital de uma Seleção Pública Simplificada com 1.999 vagas para atuação na Secretaria Estadual de Educação (SEE), no Diário Oficial do Estado (DOE). A remuneração pode chegar a até R$ 4.867,77 mensais, podendo variar de acordo com a função e carga horária. As inscrições começam na próxima segunda-feira (06) e se encerram no dia 21 de outubro.

O número total de vagas inclui 1.027 para professores da educação básica, 836 para analistas de psicologia educacional, 107 para professores intérpretes de Libras e 29 para professores brailistas. Realizada pelo Instituto AOCP, a seleção acontece através de Avaliação de Títulos e Experiência Profissional, de acordo com critérios do edital, disponível no site www.institutoaocp.org.br e no portal da SAD (www.sad.pe.gov.br).

Com investimento de mais de R$ 5,5 bilhões no setor, a iniciativa faz parte do programa Juntos pela Educação. O principal objetivo é ampliar e qualificar o quadro de profissionais da rede estadual de ensino.

Os critérios e o cronograma da seleção estão descritos na Portaria Conjunta SAD/SEE nº 250, publicada no Diário Oficial do Estado. O envio de títulos e comprovação de experiência deverá ser realizado de 3 a 7 de novembro de 2025, e o resultado final com a homologação está previsto para até 20 de dezembro de 2025. As contratações terão duração inicial de até 12 meses, podendo ser prorrogadas por até seis anos.