Homem da Meia-Noite convida foliões para uma sessão de fotos neste sábado (24)

É uma oportunidade também para quem quiser ver o calunga gigante bem de perto, antes do seu desfile oficial

Desfile do Homem da Meia-Noite começa a meia noite do sábado. (Bruna Monteiro/Esp DP/D.A Press)

Quem sempre sonhou em garantir uma foto ao lado Homem da Meia-Noite, terá uma grande oportunidade neste sábado (24), a partir da 9h, no Espaço Afetivo do Calunga, no Shopping Patteo, em Olinda. O gigante estará lá para tirar fotos ao lado dos foliões.

Será também um momento para todos, inclusive as crianças, ficarem bem pertinho do calunga antes da sua saída oficial no Sábado de Zé Pereira.

A sessão de fotos seguirá até às 17h, quando Homem da Meia-Noite fará um breve desfile em frente ao Espaço Afetivo com a presença da sua orquestra.



A entrada no Espaço Afetivo será gratuita e por ordem de chegada no local.

