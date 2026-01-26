Inmet publica alerta de chuvas intensas para 154 municípios de Pernambuco
Vai chover forte na Região Metropolitana do Recife, zonas da Mata Norte e Sul, Agreste e parte do Sertão, segundo o Inmet
Publicado: 26/01/2026 às 10:58
A cidade de Olinda, no Grande Recife, registrou o segundo maior acumulado de chuva de todo o Estado nas últimas seis horas, com mais de 35 milímetros de precipitação (Foto: Rafael Vieira/DP)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou, nesta segunda-feira (26), um alerta de chuvas intensas para 154 municípios pernambucanos, da Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata Norte e Sul, Agreste e parte do Sertão do estado.
A publicação tem validade até as 23h59 desta terça (27).
Conforme a previsão do Inmet, as chuvas serão com grau de severidade de ‘Perigo’, quando o acúmulo de água fica entre 30mm e 60mm, a hora, ou 50mm e 100mm, o dia.
O Inmet também alerta para o risco de ventos intensos, podendo chegar a 100 km/h.
Confira a lista de municípios pernambucanos que podem ter chuva intensa até a terça-feira:
Abreu e Lima
Afogados da Ingazeira
Agrestina
Água Preta
Águas Belas
Alagoinha
Aliança
Altinho
Amaraji
Angelim
Araçoiaba
Arcoverde
Barra de Guabiraba
Barreiros
Belém de Maria
Belo Jardim
Betânia
Bezerros
Bom Conselho
Bom Jardim
Bonito
Brejão
Brejinho
Brejo da Madre de Deus
Buenos Aires
Buíque
Cabo de Santo Agostinho
Cachoeirinha
Caetés
Calçado
Calumbi
Camaragibe
Camocim de São Félix
Camutanga
Canhotinho
Capoeiras
Carnaíba
Carpina
Caruaru
Casinhas
Catende
Chã de Alegria
Chã Grande
Condado
Correntes
Cortês
Cumaru
Cupira
Custódia
Escada
Feira Nova
Ferreiros
Flores
Floresta
Frei Miguelinho
Gameleira
Garanhuns
Glória do Goitá
Goiana
Gravatá
Iati
Ibimirim
Ibirajuba
Igarassu
Iguaracy
Ilha de Itamaracá
Inajá
Ingazeira
Ipojuca
Itaíba
Itambé
Itapetim
Itapissuma
Itaquitinga
Jaboatão dos Guararapes
Jaqueira
Jataúba
João Alfredo
Joaquim Nabuco
Jucati
Jupi
Jurema
Lagoa de Itaenga
Lagoa do Carro
Lagoa do Ouro
Lagoa dos Gatos
Lajedo
Limoeiro
Macaparana
Machados
Manari
Maraial
Moreno
Nazaré da Mata
Olinda
Orobó
Palmares
Palmeirina
Panelas
Paranatama
Passira
Paudalho
Paulista
Pedra
Pesqueira
Poção
Pombos
Primavera
Quipapá
Quixaba
Recife
Riacho das Almas
Ribeirão
Rio Formoso
Sairé
Salgadinho
Saloá
Sanharó
Santa Cruz da Baixa Verde
Santa Cruz do Capibaribe
Santa Maria do Cambucá
Santa Terezinha
São Benedito do Sul
São Bento do Una
São Caitano
São João
São Joaquim do Monte
São José da Coroa Grande
São José do Egito
São Lourenço da Mata
São Vicente Férrer
Serra Talhada
Sertânia
Sirinhaém
Solidão
Surubim
Tabira
Tacaimbó
Tacaratu
Tamandaré
Taquaritinga do Norte
Terezinha
Timbaúba
Toritama
Tracunhaém
Triunfo
Tupanatinga
Tuparetama
Venturosa
Vertente do Lério
Vertentes
Vicência
Vitória de Santo Antão
Xexéu