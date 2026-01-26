Inmet publica alerta de chuvas intensas para 154 municípios de Pernambuco

Vai chover forte na Região Metropolitana do Recife, zonas da Mata Norte e Sul, Agreste e parte do Sertão, segundo o Inmet

A cidade de Olinda, no Grande Recife, registrou o segundo maior acumulado de chuva de todo o Estado nas últimas seis horas, com mais de 35 milímetros de precipitação (Foto: Rafael Vieira/DP)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou, nesta segunda-feira (26), um alerta de chuvas intensas para 154 municípios pernambucanos, da Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata Norte e Sul, Agreste e parte do Sertão do estado.

A publicação tem validade até as 23h59 desta terça (27).

Conforme a previsão do Inmet, as chuvas serão com grau de severidade de ‘Perigo’, quando o acúmulo de água fica entre 30mm e 60mm, a hora, ou 50mm e 100mm, o dia.

O Inmet também alerta para o risco de ventos intensos, podendo chegar a 100 km/h.

Confira a lista de municípios pernambucanos que podem ter chuva intensa até a terça-feira:

Abreu e Lima

Afogados da Ingazeira

Agrestina

Água Preta

Águas Belas

Alagoinha

Aliança

Altinho

Amaraji

Angelim

Araçoiaba

Arcoverde

Barra de Guabiraba

Barreiros

Belém de Maria

Belo Jardim

Betânia

Bezerros

Bom Conselho

Bom Jardim

Bonito

Brejão

Brejinho

Brejo da Madre de Deus

Buenos Aires

Buíque

Cabo de Santo Agostinho

Cachoeirinha

Caetés

Calçado

Calumbi

Camaragibe

Camocim de São Félix

Camutanga

Canhotinho

Capoeiras

Carnaíba

Carpina

Caruaru

Casinhas

Catende

Chã de Alegria

Chã Grande

Condado

Correntes

Cortês

Cumaru

Cupira

Custódia

Escada

Feira Nova

Ferreiros

Flores

Floresta

Frei Miguelinho

Gameleira

Garanhuns

Glória do Goitá

Goiana

Gravatá

Iati

Ibimirim

Ibirajuba

Igarassu

Iguaracy

Ilha de Itamaracá

Inajá

Ingazeira

Ipojuca

Itaíba

Itambé

Itapetim

Itapissuma

Itaquitinga

Jaboatão dos Guararapes

Jaqueira

Jataúba

João Alfredo

Joaquim Nabuco

Jucati

Jupi

Jurema

Lagoa de Itaenga

Lagoa do Carro

Lagoa do Ouro

Lagoa dos Gatos

Lajedo

Limoeiro

Macaparana

Machados

Manari

Maraial

Moreno

Nazaré da Mata

Olinda

Orobó

Palmares

Palmeirina

Panelas

Paranatama

Passira

Paudalho

Paulista

Pedra

Pesqueira

Poção

Pombos

Primavera

Quipapá

Quixaba

Recife

Riacho das Almas

Ribeirão

Rio Formoso

Sairé

Salgadinho

Saloá

Sanharó

Santa Cruz da Baixa Verde

Santa Cruz do Capibaribe

Santa Maria do Cambucá

Santa Terezinha

São Benedito do Sul

São Bento do Una

São Caitano

São João

São Joaquim do Monte

São José da Coroa Grande

São José do Egito

São Lourenço da Mata

São Vicente Férrer

Serra Talhada

Sertânia

Sirinhaém

Solidão

Surubim

Tabira

Tacaimbó

Tacaratu

Tamandaré

Taquaritinga do Norte

Terezinha

Timbaúba

Toritama

Tracunhaém

Triunfo

Tupanatinga

Tuparetama

Venturosa

Vertente do Lério

Vertentes

Vicência

Vitória de Santo Antão

Xexéu