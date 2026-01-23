Mulher é encontrada morta na residência em Águas Belas, no Agreste

O corpo da mulher foi localizado na tarde desta quarta-feira (21), em Águas Belas; o caso está sendo investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil investiga o caso (Polícia Civil/divulgação)

Uma mulher identificada como Quenate dos Santos Camelo Tenório, de 40 anos, foi encontrada morta dentro da própria residência na tarde desta quarta-feira (21), no município de Águas Belas, no Agreste de Pernambuco.

Conforme a perícia, a vítima apresenta sinais de violência, incluindo uma fratura no nariz. Segundo as informações, o corpo já se encontrava em estado de decomposição.

A Polícia Militar de Pernambuco (PCPE) esteve no local e realizou o isolamento da área para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado como “morte a esclarecer sem indício de crime”. Um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos e as investigações seguirão até a elucidação total dos fatos.