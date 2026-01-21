"Foi imprudência, uma tragédia anunciada", diz avô de criança que morreu atropelada por caminhão

A criança foi atropelada na noite de terça-feira (20), na Rua das Dálias, no bairro de Jardim Paulista Baixo, no município de Paulista, na Região Metropolitana do Recife

Sandro não quis mostrar o rosto e disse que a tragédia poderia ter sido bem pior (Cadu Silva/ DP)

“Ele colocou o caminhão na ladeira e não teve o cuidado de calçar o pneu com uma pedra, um pedaço de pau, nada. Isso foi imprudência”, declarou Sandro dos Santos, avô da criança de 4 anos que morreu após ser atropelada por um caminhão, na noite de terça (20), em Paulista, no Grande Recife.

Ele participou da liberação do corpo na manhã desta quarta-feira (21), no Instituto de Medicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, no Recife, e pediu para não mostrar o rosto.

O acidente aconteceu na noite de terça-feira (20), na Rua das Dálias, no bairro de Jardim Paulista Baixo.

De acordo com informações repassadas pela família, o caminhão estava sendo utilizado para uma mudança na Comunidade da Bolívia. Após o veículo parar em uma ladeira para a retirada de móveis, acabou descendo de forma desgovernada e atingiu a criança, identificada como Davi.

“Foi uma tragédia anunciada. Um caminhão sem nenhuma condição de rodar, todo irregular, sem sinalização adequada, seta quebrada. Só de olhar já dava para ver que não podia estar circulando”, afirmou o avô.

Testemunhas relataram que outras crianças brincavam na rua no momento do acidente. O caminhão só parou após colidir com um carro modelo Onix que estava estacionado, o que, segundo Sandro, evitou uma tragédia ainda maior.

“A tragédia ia ser maior. Podia ter atingido mais duas crianças e a esposa de um morador. Só não aconteceu porque o carro segurou o impacto”, disse.

O avô também criticou a conduta do motorista após o ocorrido e afirmou que ele apresentou versões contraditórias ao prestar depoimento na delegacia.

“Na delegacia, ele contou várias histórias sem sentido. Uma hora disse que o menino mexeu na marcha, outra hora falou que estava na porta do carro. Isso só mostra a imprudência, porque ele deixou o caminhão na ladeira sem nenhum tipo de calço”, relatou.

A criança morreu ainda no local, antes da chegada do socorro. O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco foi acionado por volta das 20h50 e enviou duas viaturas, mas o óbito já havia sido confirmado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também esteve no local, sem necessidade de atendimento.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do Instituto de Criminalística, e o corpo da criança foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).

Emocionado, Sandro descreveu o neto como uma criança alegre e muito amada pela família.

“Ele era uma bênção, um anjo. Eu brincava muito com ele. As lembranças são muitas, não dá para resumir em uma só”, disse.

A mãe do menor está grávida de oito meses e já é mãe de outros outras duas meninas.

A família informou que o sepultamento deve acontecer no Cemitério São José, em Paulista.

“O sentimento é de dor, de raiva e de decepção. A única coisa que a família deseja é justiça”, concluiu o avô.

Em nota, a Polícia Civil informou que o motorista, um homem de 42 anos, se apresentou à Delegacia de Plantão de Paulista, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. O caso segue sob investigação.

