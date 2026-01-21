Inmet prevê chuva forte para municípios do Sertão nesta quarta (21) e quinta

O Inmet aponta que também deve chover, com menor intensidade, em outros 26 municípios do Sertão, região que sofre com a seca extrema

A quarta-feira começou com chuva em Petrolina (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

As chuvas devem engrossar em pelo menos dois municípios do Sertão pernambucano nesta quarta (21) e quinta-feira.

Segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Afrânio e Petrolina estão entre as localidades com grau de severidade ‘Perigo’, quando o acúmulo de água das chuvas fica entre 30mm a 60mm a hora, ou 50mm a 100mm o dia.

O aviso foi publicado na manhã desta quarta, no site do Inmet.

Segundo o monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), onde mais choveu, nas últimas 12 horas, foi em Lagoa Grande, no Sertão, com acúmulo de 26,61mm.

Petrolina vem em seguida, com mais de 17mm.

Mais chuva

A chuva também está prevista em outros 26 municípios do Sertão, região que sofre com a seca extrema no estado.

Mas, conforme classificação do Inmet, o grau de severidade aponta ‘Perigo Potencial’, com acúmulo de água entre 20mm a 30mm a hora ou 50mm o dia.

Saiba quais são eles:

Araripina

Belém do São Francisco

Bodocó

Cabrobó

Carnaubeira da Penha

Cedro

Dormentes

Exu

Granito

Ipubi

Itacuruba

Lagoa Grande

Mirandiba

Moreilândia

Orocó

Ouricuri

Parnamirim

Salgueiro

Santa Cruz

Santa Filomena

Santa Maria da Boa Vista

São José do Belmonte

Serrita

Terra Nova

Trindade

Verdejante