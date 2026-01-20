Mais de 200 orelhões serão extintos em Pernambuco até o fim de 2028

Com o fim das concessões, segundo a Anatel, mais de 30 mil orelhões serão removidos das calçadas de todo o país

Mais de 200 orelhões espalhados em Pernambuco serão extintos até o fim de 2028 (Foto: Marina Torres/DP Foto)

Os orelhões, que marcaram parte da vida dos brasileiros durante décadas e já foram populares no país, estão com os dias contados. De acordo com dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), cerca de 30 mil telefones de uso público no país devem ser removidos gradualmente até o final de 2028. Em Pernambuco, cerca de 236 orelhões ainda existem em 78 cidades.

O modelo, que voltou à fama com o cartaz do premiado filme “O Agente Secreto”, deve começar a desaparecer no início deste ano. Os orelhões foram lançados em 1972 em todo o Brasil, com design assinado pela arquiteta Chu Ming Silveira, chinesa radicada no país.

Nas últimas décadas, os telefones públicos, que foram muito utilizados entre o início dos anos 1970 e 2000 perderam espaço com a popularização dos smartphones.

A rede de telefones públicos do país já teve mais de 1,5 milhão de terminais e era mantida por concessionárias de telefonia fixa, como uma contrapartida obrigatória do serviço.

De acordo com a Anatel, cerca de 9 mil telefones de uso coletivo permanecerão ativos em cidades onde não haja ao menos o sinal 4G para a rede móvel.

A retirada dos orelhões será feita por etapas. Inicialmente devem ser removidos os 4 mil carcaças e cabines que estão desativadas. Com a retirada dos aparelhos das calçadas , o objetivo é que as empresas passem a investir mais na expansão da rede móvel no Brasil.

No estado, os municípios com maior número de orelhões são: Petrolina, no Sertão, com 17 telefones, seguido por Exu, com dez equipamentos. O estado com maior número é São Paulo, com cerca de 28 mil aparelhos.

Fim das concessões

O início da extinção dos orelhões aconteceu com o fim dos contratos de concessão de telefonia em dezembro de 2025, que foram firmados em 1998 após o processo de privatização das telefônicas estaduais.

De acordo com a Anatel, o término dos contratos deve estimular os investimentos em redes de suporte à banda larga no país.

