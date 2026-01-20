Apac prevê chuva para o Sertão de Pernambuco nesta quarta-feira (21)

Conforme publicou a Apac, nesta terça, a chuva deve variar entre intensidades ‘Fraca a Moderada’ e ‘Moderada’ no Sertão

A previsão da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) traz boa notícia para os moradores do Sertão pernambucano, parte dele em estado de seca extrema: deve chover nesta quarta-feira (21).

Conforme a Apac publicou em redes sociais no começo da tarde desta terça, a chuva mais forte está sendo esperada no Sertão de São Francisco.

A intensidade da chuva aguardada é ‘Moderada’, quando o acúmulo de água fica entre 30mm e 50mm.

Já no Sertão de Pernambuco, a Apac prevê chuva de ‘Fraca a Moderada’, entre 10mm e 30mm.

Até o começo da tarde desta terça, os municípios com maiores acúmulos de água, na últimas 12 horas, foram Tamandaré, superior aos 40mm, e Rio Formoso, acima dos 21mm.

Ambos municípios ficam na Zona da Mata Sul do estado.

Tacaratu, com pouco mais de 12mm, é a localidade do Sertão que mais choveu no mesmo período.



